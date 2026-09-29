Après des mois de difficultés, de doutes et d’angoisse, KTM semble avoir redressé la barre, sous la houlette du géant indien Bajaj.

Le groupe KTM (désormais sous l’appellation Bajaj Mobility AG) auquel appartiennent aussi les marques Husqvarna et GasGas, a décidé recentrer le groupe sur son cœur de métier, la moto.

Avec un optimisme retrouvé du côté de Mattighofen, les ambitions sont de retour, portées par des ventes qui, elles-mêmes, se portent bien.

Cette stratégie s’est traduite immédiatement par une explosion des volumes de livraison entre avril et juin 2026 avec 48 672 motos livrées dans le monde (hors Inde) au second trimestre, soit un bond spectaculaire de 71 % sur un an. Sur l’ensemble du premier semestre 2026 ce sont même 147 572 unités qui ont été écoulées dans le monde en intégrant le marché intérieur indien (+ 81 % par rapport au premier semestre 2025).

Cette vitalité retrouvée, KTM entend la faire perdurer.

Et pour cela, quoi de mieux que le plus important salon dédié à la moto au monde : EICMA, qui se tiendra à Milan au début du mois de novembre prochain.

KTM de retour à Milan aux côtés de Husqvarna

La marque Orange a en effet annoncé sa présence : « Le stand KTM à l’EICMA 2026 (Hall 22, Stand E08), qui se tiendra du 3 au 8 novembre à Milan, accueillera une conférence de presse très attendue au cours de laquelle la marque présentera ses dernières innovations en matière de performance, de technologie et ses futurs développements. »

La marque autrichienne ne sera pas seule, puisqu’elle sera accompagnée sur le stand E08 par Husqvarna, qui présentera : « en avant-première exclusive les dernières évolutions de la marque ainsi que ses tout nouveaux modèles. »

Rendez-vous à Milan !