Kove 350 RR : êtes-vous prêt à acheter la première moto chinoise championne du monde ?

Évidemment, il s’agit d’une petite cylindrée et du championnat 300, le tout aux mains d’un pilote talentueux : Beñat Fernandez, mais le tour de force est intéressant à plus d’un titre. Déjà, parce qu’il s’agit de la première moto chinoise à réussir cet exploit. Elle ouvre donc la voie. Ensuite, parce que Kove est une toute jeune marque, née en 2017. Enfin, parce que l’on n’attendait pas plus cette moto sur piste que sur notre marché, et pourtant la voilà ! Une belle surprise. Enfin, il faudra adhérer au seul coloris importé en France, 100 % racing et hommage à la moto titrée à Jerez en 2025. Certes pas la même que celle que l’on découvre aujourd’hui, mais le cadre, la partie cycle (excepté les suspensions) comme le moteur sont similaires. Et c’est bien là l’essentiel.

Peut-être ne connaissez-vous pas encore Kove. Importée en France par MB Motors France (une émanation du groupe espagnol Motos Bordoy) depuis peu, la marque n’a de cesse de grandir en renommée comme en gamme. Après son maxi-trail 800 X Pro et ses déclinaisons Rally et GT, c’est au tour d’une petite sportive de rejoindre les rangs. De deux sportives, d’ailleurs, la 450RR étant présentée simultanément et exclusivement sur la piste espagnole du circuit de Castelloli. Sinon, ce n’est pas drôle. Du coup, petit roulage, d’une session et demie et donc 30 minutes environ. Pas de quoi trouver des qualités ? Bien au contraire : elles sautent rapidement au visage.

Un petit bi maison qui prend des tours !

Déjà, il y a ce moteur bicylindre vertical de 344 cm³, calé à 270°, apparemment exclusif à Kove et nous faisant immédiatement nous souvenir de la Yamaha R3 et de la cure de jouvence occasionnée par son essai. De quoi retrouver ses 20 ans à nouveau et renouer avec une petite sportive entièrement A2 compatible ? Pourquoi pas, cette 350RR se montre particulièrement vindicative sur le papier et prompte à prendre des tours. Sa puissance maximale, fixée à 35 kW (48 ch), s’affiche ainsi à 11 500 tr/min, tandis que le couple de 32 Nm répond le plus présent à 9 000 tr/min.

Le poids, la clé du succès

Autant dire que l’on n’attend pas de cet élément la souplesse d’un trail, ni ses reprises tonitruantes à bas régime, mais plutôt une certaine exclusivité, confortée par une zone rouge commençant à 12 000 tr/min sur le barregraphe du compteur TFT. Par contre, le poids de 164 kg tous pleins faits en ordre de marche est une donnée à prendre en compte : elle pèse moins que nombre de 125 cm³ de la production, tout en étant trois fois plus puissante… Autant dire que même avec un pilote d’1,80 m et près de 80 kilos en combinaison lourde, on n’est pas mal niveau rapport poids puissance !

Un beau cadre et des périphériques à la hauteur

Pour ce qui concerne la partie cycle, un doute peut être permis induit par les dimensions de la fourche inversée fournie par Yuan, un partenaire de Kove de longue date et surtout un fabricant chinois de suspensions haute de gamme. Elle affiche seulement 37 mm de diamètre, mais fait bonne figure et se montre suffisante au regard (c’est le cas de le dire) des proportions de la moto. Et en matière d’efficacité ? Surtout lorsque l’on constate qu’elle est non réglable, ce que l’on peut concevoir à ce niveau tarifaire. Tout comme la présence d’étriers de frein de marque Taisko, un cador chinois dans le domaine peu connu en France et mis ici sur le devant de la scène.

Du 100 % chinois de qualité

Kove ne cherche donc pas à rassurer avec des marques européennes, mais à promouvoir des marques chinoises haut de gamme voulues promptes à fournir un matériel de qualité et surtout à permettre de contenir le tarif. C’est également le cas côté pneumatiques, avec CST, manufacturier taïwanais de renom proposant ici ses Migra CM-S1, une référence très sportive à la gomme également routière. Compte tenu des dimensions réduites affichant 110 à l’avant et 150 à l’arrière et surtout au vu du poids de la moto, ils ont intérêt à assurer : le tracé technique et souvent rapide sera sans pitié avec eux.

Un format compact

En tout cas, les petits gabarits n’auront pas à redouter cette sportive. Tant au niveau de sa hauteur de selle de 790 mm, favorisant le poser des pieds au sol, que de l’étroitesse du cadre ou encore des proportions compactes de la moto, on se sent à l’aise jusqu’à 1,80 m environ. Au-delà, il faudra composer avec la présence des platines passager empêchant les talons de reculer. L’ergonomie de la moto est donc encore tout à fait fréquentable et pensée pour le quotidien, comme en témoignent la position au-dessus du té supérieur des demi-bracelets et l’implantation des platines conducteur. On est loin d’éléments racing, si ce n’est la forme des repose-pieds… racing, justement.

La selle avant est courte, certes, tout en permettant de bien descendre la tête derrière la petite bulle. Il nous tarde d’aller brûler de la gomme et les quelques galons de Sans Plomb mis dans le réservoir de 15 litres, histoire de voir ce que ce moteur a dans le ventre et ce que cette partie cycle à la fois simple et séduisante peut bien valoir. Première chose à faire : désactiver le contrôle de traction et l’ABS. Pour cela, un tour rapide dans le menu d’exploitation de la moto (en espagnol, anglais ou chinois…) et le tour est joué. La garde du levier de frein est réglable, tandis que le maître-cylindre demeure axial. Cette Kove 350RR est sobre, particulièrement léchée niveau finition et visserie, et l’ambiance à bord n’appelle aucune critique. Le compteur en mode Challenge, on peut entre autres afficher le temps pris pour abattre le 0 à 100 km/h, tandis que la vitesse maximale est retenue. Pourra t’on dépasser les 190 km/h annoncés ?