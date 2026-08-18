Kove 350 RR : êtes-vous prêt à acheter la première moto chinoise championne du monde ?
3. L’avis de la rédaction sur la Kove 350 RR
En quelques tours, on parvient à l’avoir en mains, sans pour autant en faire le tout. On comprend les bases de son pilotage, on se prend au jeu, fait d’optimisme forcené et de tentatives plus ou moins réussies de faire crier son moteur et parfois son pneu arrière. Son caractère comme ses caractéristiques, la Kove 350RR les travaille sans filtre, sans grande possibilité de réglage, et incite donc à s’adapter à elle et à ses capacités particulièrement élevées. Surtout, on apprécie la régularité de ses réactions, ses capacités physiques et mieux encore son réel potentiel de chasseuse de chrono quand on y met les formes et sans besoin d’être en forme tant elle semble facile. Elle se livre totalement et offre de repousser aussi bien les limites de freinage que celles que l’on se fixe mentalement. Rapide, légère, facile et enjouée, elle peut séduire grand nombre de permis A2 ou A, tentés par la catégorie sportive sans oser franchir le pas. Exploitable au quotidien, elle n’est pas qu’un prix d’appel situé à 4 999 €, elle est une jolie moto, flatteuse par naissance, une de celles qui veut se faire remarquer mais assume pleinement et a les moyens de ses ambitions, quand bien même elle sait rester simple.
Caradisiac a aimé
- Le moteur pétillant
- Une tenue de piste impeccable
- Une vraie concurrente pour la R3
- Le tarif de 4 999 €
Caradisiac n’a pas aimé
- Petite moto de proportions
- Garde au sol à gauche
- Le danger pour les japonaises et européennes
|Kove 350 RR
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Kove 350 RR
|
Moteur
|
Modèle 2026
|Type
|Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes, Euro 5 +
|Cylindrée
|344 cm3 (69 x 46 mm)
|Puissance
|47,6 ch (35 kW) à 11 500 tours/minute
|Couple
|32 Nm à 9.000 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|Carter humide
|Alimentation
|Injection électronique de carburant Bosch
|Mode de conduite
|Sport, Eco
|
Transmission
|Embrayage
|Multi disques en bain d’huile, antidribble
|Boîte de vitesses
|6 rapports
|Transmission finale
|Par chaîne
|
Partie cycle
|Cadre
|Cadre périmétrique, moteur intégré, guidon aluminium
|Longueur
|2.000 mm
|Largeur
|745 mm
|Empattement
|1.374 mm
|Garde au sol
|135 mm
|Hauteur de selle
|790 mm
|Poids
|149 kg à sec, 164 kg en ordre de marche
|Suspension avant
|Fourche inversée Yuan de 37 mm, non réglable, débattement fourche 125 mm
|Suspension arrière
|Double bras oscillant, amortisseur monoshock Yuan réglable en précharge, débattement ressort 45,5 mm
|Angle de chasse
|-°
|Chasse à la roue
|- mm
|Frein avant
|Disque fixe de 320 mm de diamètre, étrier flottant Taisko à double piston, ABS double canal
|Frein arrière
|Disque fixe de 220 mm de diamètre, étrier flottant Taisko à simple piston, ABS double canal
|Roues
|Jantes en alliage d’aluminium, 17 pouces
|Pneu avant
|110/70 R17
|Pneu arrière
|160/60 R17
|
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|2 ans
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur TFT de 7 pouces, connectivité
|Prise
|-
|Application mobile
|Android et IOS
|
Contenances
|Réservoir
|15 litres
|Prix
|4.999 euros
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Sommaire
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