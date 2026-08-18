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Essai

Kove 350 RR : êtes-vous prêt à acheter la première moto chinoise championne du monde ?

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

1  

3. L’avis de la rédaction sur la Kove 350 RR

 

Kove 350 RR : êtes-vous prêt à acheter la première moto chinoise championne du monde ?

En quelques tours, on parvient à l’avoir en mains, sans pour autant en faire le tout. On comprend les bases de son pilotage, on se prend au jeu, fait d’optimisme forcené et de tentatives plus ou moins réussies de faire crier son moteur et parfois son pneu arrière. Son caractère comme ses caractéristiques, la Kove 350RR les travaille sans filtre, sans grande possibilité de réglage, et incite donc à s’adapter à elle et à ses capacités particulièrement élevées. Surtout, on apprécie la régularité de ses réactions, ses capacités physiques et mieux encore son réel potentiel de chasseuse de chrono quand on y met les formes et sans besoin d’être en forme tant elle semble facile. Elle se livre totalement et offre de repousser aussi bien les limites de freinage que celles que l’on se fixe mentalement. Rapide, légère, facile et enjouée, elle peut séduire grand nombre de permis A2 ou A, tentés par la catégorie sportive sans oser franchir le pas. Exploitable au quotidien, elle n’est pas qu’un prix d’appel situé à 4 999 €, elle est une jolie moto, flatteuse par naissance, une de celles qui veut se faire remarquer mais assume pleinement et a les moyens de ses ambitions, quand bien même elle sait rester simple.

Caradisiac a aimé

  • Le moteur pétillant
  • Une tenue de piste impeccable
  • Une vraie concurrente pour la R3
  • Le tarif de 4 999 €

Caradisiac n’a pas aimé

  • Petite moto de proportions
  • Garde au sol à gauche
  • Le danger pour les japonaises et européennes
Kove 350 RR
Look
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Aspects pratiques
  • 4.666666666666667
  • 4.666666666666667
  • 4.666666666666667
  • 4.666666666666667
  • 4.666666666666667
Instrumentation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Espace de rangement
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Équipement de série
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Ergonomie/confort
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
Position de conduite
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Protection (vent/pluie)
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Duo
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Confort
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Moteur
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Reprise/souplesse/vibration
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Boîte de vitesses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion cartographie
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Châssis
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
Répartition des masses
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
Feeling au levier/pied
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité d’ABS
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
Prix d’achat
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

 

La fiche technique de la Kove 350 RR

Moteur

Modèle 2026
Type Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes, Euro 5 +
Cylindrée 344 cm3 (69 x 46 mm)
Puissance 47,6 ch (35 kW) à 11 500 tours/minute
Couple 32 Nm à 9.000 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification Carter humide
Alimentation Injection électronique de carburant Bosch
Mode de conduite Sport, Eco

Transmission

  
Embrayage Multi disques en bain d’huile, antidribble
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission finale Par chaîne

Partie cycle

  
Cadre Cadre périmétrique, moteur intégré, guidon aluminium
Longueur 2.000 mm
Largeur 745 mm
Empattement 1.374 mm
Garde au sol 135 mm
Hauteur de selle 790 mm
Poids 149 kg à sec, 164 kg en ordre de marche
Suspension avant Fourche inversée Yuan de 37 mm, non réglable, débattement fourche 125 mm
Suspension arrière Double bras oscillant, amortisseur monoshock Yuan réglable en précharge, débattement ressort 45,5 mm
Angle de chasse
Chasse à la roue - mm
Frein avant Disque fixe de 320 mm de diamètre, étrier flottant Taisko à double piston, ABS double canal
Frein arrière Disque fixe de 220 mm de diamètre, étrier flottant Taisko à simple piston, ABS double canal
Roues Jantes en alliage d’aluminium, 17 pouces
Pneu avant 110/70 R17
Pneu arrière 160/60 R17

Révisions

  
Intervalle - km
Garantie 2 ans

Pratique

  
Capacité emport -
Ecran Compteur TFT de 7 pouces, connectivité
Prise -
Application mobile Android et IOS

Contenances

  
Réservoir 15 litres
Prix 4.999 euros

 

 

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