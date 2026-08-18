Kove 350 RR : êtes-vous prêt à acheter la première moto chinoise championne du monde ?

En quelques tours, on parvient à l’avoir en mains, sans pour autant en faire le tout. On comprend les bases de son pilotage, on se prend au jeu, fait d’optimisme forcené et de tentatives plus ou moins réussies de faire crier son moteur et parfois son pneu arrière. Son caractère comme ses caractéristiques, la Kove 350RR les travaille sans filtre, sans grande possibilité de réglage, et incite donc à s’adapter à elle et à ses capacités particulièrement élevées. Surtout, on apprécie la régularité de ses réactions, ses capacités physiques et mieux encore son réel potentiel de chasseuse de chrono quand on y met les formes et sans besoin d’être en forme tant elle semble facile. Elle se livre totalement et offre de repousser aussi bien les limites de freinage que celles que l’on se fixe mentalement. Rapide, légère, facile et enjouée, elle peut séduire grand nombre de permis A2 ou A, tentés par la catégorie sportive sans oser franchir le pas. Exploitable au quotidien, elle n’est pas qu’un prix d’appel situé à 4 999 €, elle est une jolie moto, flatteuse par naissance, une de celles qui veut se faire remarquer mais assume pleinement et a les moyens de ses ambitions, quand bien même elle sait rester simple.

Caradisiac a aimé

Le moteur pétillant

Une tenue de piste impeccable

Une vraie concurrente pour la R3

Le tarif de 4 999 € Caradisiac n’a pas aimé Petite moto de proportions

Garde au sol à gauche

Le danger pour les japonaises et européennes

Kove 350 RR Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Kove 350 RR