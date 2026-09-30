Pionnière de la moto électrique, la marque californienne Zero Motorcycles fête cette année ses vingt ans d’existence.

Un anniversaire important pour le leader d’un marché qui peine encore à décoller.

Afin de célébrer cette double décennie, Zero dévoile une version collector de son roadster haut de gamme SR/F. Un modèle exclusif puisque seulement 20 exemplaires sont attribués à l’ensemble du continent européen (et 20 pour l’Amérique du Nord). La moto dispose d’une finition exclusive avec une peinture Jet Black et des détails dorés, des garde-boue avant/arrière en fibre de carbone, des éléments graphiques commémoratifs et une dotation d’accessoires premium (rétroviseurs B-LUX, protections de leviers, grips de réservoir TechSpec).

Les caractéristiques techniques du roadster demeurent inchangées : moteur Z-Force de 83 kW (111 ch) et couple de 190 Nm, couplé au système d’exploitation Cypher III + et au contrôle de stabilité Bosch MSC.

La SR/F 20th Anniversary est proposée en France à partir de 22 915 €, incluant un sac cadeau exclusif.

De nouveaux coloris et des prix en baisse chez Zero en 2027

En marge de cette annonce, Zero fait également évoluer les coloris de plusieurs modèles de ses gammes Street (S disponible en Jet Black et SR/F en Thermal) et Dual Sport (DS disponible en Quicksand et DSR/X en Silver en plus de l’édition Black Forest).

Parallèlement à ces nouvelles couleurs, Zero Motorcycles fait évoluer à la baisse les tarifs de plusieurs de ses modèles. La marque propose certains modèles à un prix plus accessible : la Zero S à partir de 17 135 €, la Zero SR/F à partir de 20 915 €, la Zero DS à partir de 17 810 €, la Zero DSR/X BLACK FOREST à partir de 24 445 € et la Zero DSR/X SILVER à partir de 21 420 €.