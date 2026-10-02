On l’attendait, et elle n’a pas déçu.

BMW a levé le voile il y a quelques heures sur son nouveau modèle de moyenne cylindrée : le roadster F 450 R.

Inspirée par le regard acéré et le style agressif de la grande S 1000 R, cette déclinaison fabriquée en Inde repose sur la même base que la version GS, à savoir le tout nouveau twin parallèle de 420 cm³ qui propose les 48 chevaux légaux à 8 750 tr/min (pour 43 Nm de couple) pour se conformer à la réglementation A2 sans bridage. Avec 80 % du couple dispo dès 3 000 tr/min et seulement 178 kg pleins faits sur la balance, la réactivité devrait être l’un des points forts du nouveau roadster BMW.

Homologuée Euro 5 +, sa consommation est annoncée par la marque allemande à 3,8 l/100 km. Avec le réservoir de 14 litres, cela devrait permettre de dépasser les 350 km d’autonomie.

Un nouveau roadster dans la gamme BMW

Côté partie-cycle, la « petite » BMW ne fait pas dans l’économie : fourche inversée KYB 43 mm et bras oscillant double en aluminium moulé creux, freinage Brembo et ABS Pro en courbe avec monodisque de 310 mm pincé par un étrier fixe monobloc Brembo à 4 pistons à l’avant, le tout sécurisé par l’ABS Pro (actif sur l’angle), le contrôle de traction (DTC) et le régulateur de frein moteur (MSR) de série. On retrouve des roues en aluminium montées de pneumatiques tubeless de 110/70-17 à l’avant et 150/60-17 à l’arrière.

En option ou sur la version haut de gamme M Sport, l’embrayage automatique ERC s’associe au Shifter PRO pour vous permettre de démarrer, passer et descendre les vitesses sans jamais toucher au levier gauche. Et pour les pistards, un simple réglage au sélecteur permet de passer la grille de vitesse en mode « piste ».

Une nouvelle référence pour les permis A2 ?

Les modes de pilotage Rain, Road et Dynamic proposés de série permettent au pilote d’adapter la nouvelle BMW F 450 R à ses préférences. L’ABS Pro, le Dynamic Brake Control (DBC), le Dynamic Traction Control (DTC) et le Motor Slip Regulation (MSR) sont également proposés de série sur le roadster.

La nouvelle BMW F 450 R est équipée de série d’une selle en deux parties culminant à 790 mm de hauteur. L’ergonomie peut être personnalisée grâce à une selle Sport haute (augmente la hauteur d’assise de 20 mm), tandis que la selle basse la réduit de 15 mm.

La moto dispose de série d’un éclairage full LED, d’un écran TFT couleur de 6,5 pouces qui intègre l’interface Pure Ride Screen. Les versions M Sport disposent en plus de trois écrans Sport supplémentaires affichant des informations détaillées sur le DTC, la force de freinage et l’angle d’inclinaison, ainsi qu’une fonction laptimer. L’écran permet également de gérer les appels, la musique et la navigation pendant les trajets.

La nouvelle BMW F 450 R sera disponible au printemps 2027, à partir de 6 750 € dans le coloris Cosmic Black. Également proposée en Cosmic Black, la BMW F 450 R Exclusive ajoute le Shifter PRO et les Suspensions Sport. La gamme est complétée par les versions BMW F 450 R M Sport et BMW F 450 R M Sport avec Pack Innovation (incluant l’Easy Ride Clutch), habillées de la teinte Snaefell White/M Motorsport et dotées des Modes de pilotage PRO, du Shifter PRO et des Suspensions Sport.