C’est une belle prise qu’a réalisée une patrouille de police de Valence, en Espagne.

Et ce, d’autant plus qu’elle était inattendue.

Lors d’un contrôle de routine mené sur les pistes cyclables de la ville, des agents de la Policia Local (l’équivalent de la police municipale en France) ont été intrigués par l’allure et l’équipement particulièrement musclés de deux trottinettes électriques. Interceptés, les deux engins ont été immédiatement embarqués au poste pour passer l’épreuve de vérité : le passage sur un banc d’essai (dynamomètre).

Et le moins que l’on puisse dire est que les agents ont eu du flair.

Le verdict affiché sur l’écran a laissé les policiers médusés : une fois la bride électronique désactivée, les deux bolides étaient capables d’atteindre la vitesse folle de 138 km/h. Soit plus de cinq fois la vitesse maximale légale fixée à 25 km/h en agglomération comme sur piste cyclable.

Comme l’a expliqué l’un des agents dans une vidéo diffusée par les autorités espagnoles, ces trottinettes embarquent des composants issus de la compétition, totalement incompatibles avec un usage sur voie publique, particulièrement au milieu des vélos et des piétons en pleine agglomération.

Des trottinettes électriques transformées en missile

Sans surprise, les deux engins ont été immédiatement confisqués par les forces de l’ordre. Leurs pilotes s’exposent quant à eux à des contraventions pouvant grimper jusqu’à 500 €, auxquelles s’ajouteront les frais liés aux modifications illégales constatées.

Mais la police de Valence ne compte pas s’arrêter aux simples utilisateurs. Selon le journal local « El Periódico de Aquí », une enquête judiciaire vise désormais directement les boutiques soupçonnées de vendre les dispositifs permettant de modifier les deux-roues.

Certaines enseignes commercialisent en effet des modèles officiellement bridés à 25 km/h pour respecter la loi sur le papier, mais glissent discrètement à l’acheteur une télécommande dédiée ou une application mobile cachée permettant de débloquer toute la puissance d’un simple clic.

Un phénomène qui donne également bien du fil à retordre aux forces de l’ordre dans les grandes métropoles françaises.