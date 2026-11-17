On connaissait les accusations de copies chinoises de motos européennes ou japonaises. À l'EICMA 2026, le scénario s'est retourné : ce sont désormais deux constructeurs chinois qui s'affrontent pour défendre leurs inventions. Et cette fois, la confrontation ne s'est pas limitée aux communiqués ou aux avocats. La Guardia di Finanza, la police financière italienne, est directement intervenue dans les allées du salon de Milan pour saisir deux motos électriques exposées par Talaria, à la suite d'une plainte de son concurrent Surron. Une affaire qui illustre les nouvelles rivalités d'une industrie chinoise devenue suffisamment puissante pour se disputer ses propres technologies.

EICMA 2026 : la police débarque sur le stand Talaria

L'EICMA est traditionnellement le théâtre des grandes nouveautés motocyclistes. Mais cette année, certains visiteurs ont assisté à une présentation nettement moins conventionnelle.

Des agents de la Guardia di Finanza se sont rendus sur le stand du constructeur chinois Talaria pour procéder à la saisie de deux modèles électriques de motocross. Ces machines figuraient parmi les nouveautés que la marque entendait présenter au public et aux professionnels.

À l'origine de l'intervention : une plainte déposée par Surron, autre constructeur chinois spécialisé dans les motos électriques tout-terrain. Celui-ci soupçonne son concurrent d'avoir utilisé des solutions techniques protégées par ses brevets.

Les autorités italiennes ont donc saisi les deux véhicules concernés dans le cadre de leurs investigations. Une scène inhabituelle pour un salon où les constructeurs viennent normalement présenter leurs innovations, pas les voir repartir sous scellés.

Surron contre Talaria : les Chinois se disputent désormais leurs propres technologies

Le conflit est particulièrement révélateur de l'évolution du secteur. Pendant des décennies, les fabricants chinois ont régulièrement été accusés de reproduire des modèles ou des technologies développés en Europe et au Japon.

Cette image continue parfois de leur coller à la peau. Mais le marché a profondément changé. Surron et Talaria évoluent sur un segment particulièrement dynamique : celui des motos électriques légères destinées au tout-terrain.

Ces machines séduisent une clientèle attirée par leur couple immédiat, leur simplicité mécanique et leurs performances. La concurrence est devenue suffisamment intense pour que la propriété intellectuelle constitue désormais un enjeu stratégique.

Après avoir longtemps été accusés de copier les autres, certains constructeurs chinois accusent maintenant leurs compatriotes de les copier. Une évolution qui témoigne aussi de la valeur économique prise par leurs propres développements.

Un représentant italien visé par la procédure

L'intervention ne s'est pas limitée à l'enlèvement des motos. Selon les informations rapportées, le représentant italien de Talaria a également été mis en cause dans une procédure concernant l'importation et la distribution des modèles litigieux.

Il faut néanmoins rappeler un point essentiel : une saisie pour contrefaçon présumée ne constitue pas une condamnation. L'existence d'une plainte et l'intervention des autorités ne démontrent pas, à elles seules, que Talaria a effectivement violé les brevets invoqués.

Cette question devra être tranchée dans le cadre des procédures compétentes. L'affaire n'en demeure pas moins embarrassante pour la marque, dont les nouveautés se retrouvent au cœur d'une controverse précisément au moment de leur présentation internationale.

D'autres exposants chinois également concernés

Talaria n'a pas été la seule entreprise confrontée à une intervention des autorités italiennes. Deux autres fabricants chinois d'accessoires motocyclistes ont également fait l'objet de saisies.

Les produits concernés comprenaient notamment des pièces en plastique, des masques et des garde-boue. Ces interventions soulignent la vigilance des autorités à l'égard des atteintes présumées aux droits de propriété intellectuelle lors des grands salons professionnels.

Pour les exposants, l'EICMA représente une vitrine commerciale exceptionnelle. Mais cette visibilité peut également attirer l'attention des concurrents et des services chargés de faire respecter les droits industriels.

Une industrie chinoise qui change de dimension

Au-delà de l'anecdote policière, cette confrontation illustre une transformation majeure. Les marques chinoises ne se contentent plus de chercher une place face aux constructeurs historiques.

Elles développent leurs propres produits, bâtissent leurs réseaux et défendent désormais leurs positions technologiques. Cette montée en puissance s'accompagne inévitablement de rivalités commerciales plus féroces.

Et lorsque les innovations deviennent un avantage concurrentiel, les brevets peuvent se transformer en armes aussi efficaces qu'une politique tarifaire agressive.

La Chine bouleverse le marché mondial de la moto par ses innovations, ses prix et sa rapidité de développement. Mais à Milan, elle vient de démontrer qu'elle pouvait aussi importer ses rivalités industrielles au cœur des salons européens. Et cette fois, le plus redoutable concurrent d'un constructeur chinois n'était ni japonais ni européen. Il était chinois lui aussi… et il avait appelé la police.