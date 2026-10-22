Il y a un an, la Kawasaki KLE500 faisait son grand retour dans la gamme de la marque japonaise avec de grandes ambitions. Celle qui repose sur le bicylindre de 451 cm3 qui équipe les autres motos de la gamme 500 Kawasaki (45,3 chevaux), pourrait bientôt avoir de la compagnie.

Un document émanant des autorités d’homologation australiennes (daté du 16 octobre dernier) fait en effet mention d’une certaine « KLE 650 (SE) », répondant au code LE650L. De quoi alimenter les premières rumeurs.

Et Kawasaki n’a pas tardé à enfoncer le clou. Dans une courte vidéo diffusée ce 20 octobre, accompagnée du slogan « Stay tuned for a new adventure », la firme laisse apercevoir une machine chaussée de jantes à rayons et flanquée d’éclairages additionnels. Un message qui ne laisse que peu de place au doute.

Une nouvelle KLE pour rivaliser avec les Yamaha Ténéré et Honda Transalp

Côté mécanique, Kawa devrait miser sur une valeur sûre avec son twin parallèle de 649 cm³, déjà à l’œuvre sur les Ninja, Z et Versys 650. Conforme aux normes Euro 5 +, ce bloc développe 67 chevaux à 8 500 tr/min. Une puissance amplement suffisante pour la catégorie.

Sur la partie-cycle, on peut logiquement s’attendre à des suspensions à grand débattement, une roue de 21 pouces à l’avant, une roue de 18 pouces à l’arrière (ou 17 pouces pour une version plus polyvalente), et un poids estimé entre 220 et 230 kg tous pleins faits.

Cette nouvelle KLE devrait embarquer l’écran TFT maison, le contrôle de traction, un shifter, et pourquoi pas la nouvelle transmission automatisée « Smartride » proposée sur la petite sœur KLE500 pour son millésime 2027.

Pour en avoir le cœur net, rendez-vous début novembre dans les allées du salon de Milan.