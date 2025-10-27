La Kawasaki KLE fait son grand retour !

Suggérée lors de l’édition 2024 du salon EICMA de Milan puis confirmée il y a quelques semaines, la Kawasaki KLE500 fait bel et bien son grand retour dans la gamme de la firme nippone.

Officialisée il y a quelques heures, l’aventurière est dotée d’un style tout-terrain inspiré des machines de rallye avec une bulle haute réglable sur trois positions et un réservoir de 16 litres surélevé.

Conçue pour se conformer à la réglementation A2 avec le bicylindre de 451 cm3 qui équipe les autres motos de la gamme 500 Kawasaki, la polyvalente japonaise dispose également d’un embrayage assisté à glissement limité et d’un éclairage LED.

Comme attendu, la KLE500 est équipée d’une roue avant de 21 pouces et d’une roue arrière de 17 pouces chaussées de pneus IRC GP-410. La suspension est assurée par une fourche inversée KYB à cartouche spécialement développée, associée à une nouvelle suspension arrière Uni-Trak. L’ABS peut être désactivé pour la conduite en tout-terrain.

Une aventurière mais pas seulement

Comme d’autres modèles de la gamme Kawasaki, elle est également disponible en version SE avec des clignotants LED, un tableau de bord TFT, ainsi qu’un ensemble complet incluant une bulle plus large, des protège-mains et une grande plaque de protection.

Les compteurs TFT de la version SE et LCD du modèle standard permettent la connectivité avec l’application Rideology de Kawasaki. Plusieurs fonctions sont accessibles : journal de conduite, navigation et même commande vocale.

La moto peut être équipée de nombreux accessoires d’origine Kawasaki : top-case, valises latérales, porte-bagages arrière, poignées chauffantes, prise USB Type-C, pare-carter, feux antibrouillard LED, béquille centrale, grille de radiateur et support GPS. Un silencieux Akrapovic en titane avec pare-chaleur en carbone est également proposé.

Pour le moment la marque n’a pas encore communiqué sur le tarif et la date de disponibilité de la Kawasaki KLE500.