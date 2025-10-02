Le retour de la Kawasaki KLE est maintenant officiel !

Si la moto était encore dissimulée dans une caisse lors de l’édition 2024 du salon EICMA de Milan, Kawasaki n’avait pas laissé planer le doute sur son identité.

Cette fois ça y est, son retour est officiel : la Kawasaki KLE s’apprête bel et bien à faire son grand retour dans la gamme du constructeur japonais.

Le trail japonais, arrivé sur le marché en 1991, et devenu une valeur sûre de la marque louée pour sa simplicité et sa polyvalence jusqu’à sa sortie du catalogue en 2006 va renaître avec une toute nouvelle génération.

C’est par l’intermédiaire d’un court teaser de moins de vingt secondes (dix-huit très précisément), complété de ces quelques mots : « Life’s a rally. Ride it », que Kawasaki a officialisé le grand retour de la KLE dans sa gamme.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

La Kawasaki KLE 2026 arrivera sur le marché très bientôt

À l’instar du modèle originel, la nouvelle KLE sera dotée d’un moteur bicylindre en ligne, et on peut imaginer que ce sera le bloc de 451 cm3 qui équipe déjà ses actuels modèles de moyenne-cylindrée Z500, Ninja 500 et Eliminator 500 que l’on retrouvera pour animer le trail.

Un moteur qui développe une puissance de 45 chevaux et un couple maximal de 43 Nm qui sied parfaitement à une moto qui se voudra polyvalente et passe-partout, tout en limitant le poids pour un usage off-road facilité.

Kawasaki précise dans la vidéo que toutes les informations concernant la nouvelle KLE seront bientôt dévoilées. Il faut donc s’armer de patience jusqu’à en découvrir toutes les caractéristiques.