En direct de Milan : la Kawasaki KLE bientôt de retour ?

Si la moto est encore dissimulée dans une caisse sur le stand Kawasaki du salon de Milan, l’appellation de l’une des futures motos qui intégrera vraisemblablement sa gamme dans les mois à venir est un en revanche bien connue : la KLE.

Le trail japonais, arrivé sur le marché en 1991, semble en effet sur le point de renaître avec une toute nouvelle génération.

Nom mythique du catalogue de Kawasaki du début des années 1990 jusqu’à l’arrêt de sa production en 2006, la KLE 500 reposait alors sur un bicylindre de 498 cm3 quatre-temps à 8 soupapes et double arbre à cames en tête et à refroidissement liquide avec un vilebrequin calé à 180°.

Trail capable d’évoluer à la fois sur route et sur hors des sentiers battus, la Kawasaki disposait alors de vraies aptitudes pour partir à l’aventure sur les chemins escarpés.

Avec un marché des trails qui a, depuis 2006, fortement évolué, Kawasaki va devoir faire face à une rude concurrence s’il fait le choix de commercialiser ce qui ressemble encore fortement à un prototype.

Sans aucune information à l’heure où nous écrivons ces lignes, n'a filtré sur les caractéristiques exactes de la moto, on se doute malgré tout que sa présence sur le stand du salon moto le plus important du monde n’est pas due au hasard.

Il faudra sans doute encore être un peu patient avant d’en savoir plus sur cette nouvelle génération de la Kawasaki KLE, et d’en découvrir plus de détails.