Pour faire face à une concurrence de plus en plus féroce sur le marché moto, les constructeurs « historiques » jouent la carte de la fiabilité et de la tranquillité d’esprit de leurs clients.

10 ans pour Suzuki, jusqu’à 6 ans pour Honda, 5 ans pour Yamaha, les durées de garantie des motos et scooters vendus par les marques japonaises s’étendent régulièrement.

Pour suivre cette tendance, Kawasaki s’aligne avec une garantie qui couvre désormais ses motos neuves pendant 6 ans au lieu de 4 jusqu’ici.

Tous les nouveaux modèles 2027 homologués route sont concernés ainsi que les motos neuves encore en stock de précédent millésime chez les concessionnaires Kawasaki européens et qui n’ont pas encore été enregistrées au titre de la garantie.

Une garantie constructeur étendue pour rassurer les acheteurs

Commentant cette nouvelle période de garantie, Shigemi Tanaka, directeur général de Kawasaki Motors Europe, a souligné l’importance accordée par la marque à la satisfaction de ses clients : « Nos données relatives au service clients montrent que la grande majorité des propriétaires n’aura probablement jamais besoin de faire appel à la garantie Kawasaki. Toutefois, s’ils ont besoin d’aide ou d’assistance, il est rassurant pour eux de savoir qu’ils peuvent faire une demande au titre de la garantie non seulement le lendemain, la semaine, le mois ou l’année suivant leur achat, mais pendant six années entières. Ce dispositif actualisé illustre parfaitement notre confiance dans la qualité et la durabilité des produits vendus par nos concessionnaires officiels en Europe. »