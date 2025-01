Yamaha propose aussi une garantie de 5 ans sur ses motos et scooters

En vigueur depuis le 1er janvier dernier sur tous les millésimes 2025 de motos et scooters du catalogue, une garantie de cinq ans couvre désormais l'ensemble de la gamme Yamaha.

Cette extension de la garantie commerciale constructeur, par ailleurs portée à trois ans, concerne tous les véhicules siglés Yamaha, qui profitent maintenant d'une extension de garantie de deux ans assurée par Yamaha Motor France.

Toute nouvelle immatriculation d'un millésime 2025 d'un deux-roues ou trois-roues Yamaha peut ainsi en profiter, avec un kilométrage illimité, sous réserve toutefois d'effectuer l'entretien de son véhicule : « tel que décrit dans le manuel Yamaha d'utilisation et d'entretien spécifique au modèle au cours des 36 premiers mois suivant la mise en service/l'immatriculation, ainsi que pour la période d’extension », et de reporter toutes les opérations d’entretien dans le Yamaha Digital Service Record.

Tous les millésimes 2025 Yamaha sont désormais garantis 5 ans

Les pièces concernées par cette couverture sont le bloc moteur, la boîte de vitesses, la transmission et le châssis, les jantes, les composants électriques et électroniques, les systèmes de freinage, d’alimentation en carburant et d’échappement.

Après Honda et Kymco (valable sur sa gamme de scooters 125 cm3 et maxi-scooters) il y a maintenant déjà cinq ans, puis, plus récemment Suzuki, Yamaha propose donc à son tour ce type d'extension de la garantie commerciale constructeur afin d'assurer à ses clients cinq ans de tranquillité quant à l'utilisation de leur véhicule. Un atout pour la marque au moment de la vente d'un véhicule neuf qui est également rassurant pour un futur acheteur en cas de revente du véhicule concerné. Une bonne nouvelle pour le marché de l'occasion comme du neuf.