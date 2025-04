La garantie des motos et scooters Honda étendue à 6 ans !

Déjà précurseur avec des modèles garantis cinq ans depuis 2020, le constructeur japonais Honda a décidé d'aller encore plus loin.

Honda propose désormais, depuis hier (mardi 1er avril) une garantie étendue à six ans sur tous les modèles de la gamme, motos et scooters vendus neufs.

Ce nouveau programme de garantie SAWA (Service-Activated WArranty) est effectif dans quinze pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, Tchéquie) et s'applique à tous les modèles Honda homologués (les modèles non immatriculés ne sont en revanche pas concernés par cette possibilité) pour une période maximale de 6 ans à partir de la date de la première immatriculation.

Pour profiter des avantages de cette nouvelle garantie, il est simplement demandé aux utilisateurs de respecter le calendrier du programme d'entretien de leur modèle et d'effectuer ces entretiens auprès des membres du réseau officiel Honda qui utilisent des pièces d'origine Honda.

Le respect de ces conditions entraîne automatiquement la prolongation de la garantie constructeur initiale de deux ans pour une année supplémentaire, pour atteindre un maximum de six de couverture.

Une garantie de six ans valable dans toute l'Europe

Bonne nouvelle, cette garantie est liée au modèle et non au propriétaire et est donc transmissible en cas de revente, permettant ainsi au nouveau propriétaire d'une moto ou d'un scooter Honda immatriculé d'en profiter également.

La garantie est applicable auprès de plus de 800 concessionnaires Honda agréés dans les 15 pays concernés.

Toutes les informations sur ce programme d'extension de garantie sont disponibles auprès des concessionnaires du réseau Honda.