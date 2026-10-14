Après avoir dévoilé des modèles 2027 jouant la carte de la continuité, Kawasaki vient de lever le voile sur une « vraie » nouveauté avec la Versys 900.

Un nouveau modèle polyvalent à vocation sportive, qui associe la polyvalence de la famille Versys à la sportivité du quatre cylindres en ligne de 900 cm³ de Kawasaki.

Au cœur de la Versys 900 on retrouve donc le moteur quatre cylindres en ligne de 948 cm³, inspiré de celui des modèles Z Supernaked de la marque. Il développe une puissance maximale de 122 chevaux à 9 500 tr/min et un couple maximal de 97,3 Nm à 8 000 tr/min.

Pour ce qui est de la partie-cycle, les ingénieurs nippons ont développé un tout nouveau cadre treillis en acier, avec une répartition des masses, proche de 50/50 entre l’avant et l’arrière. La Versys peut aussi compter sur des suspensions à grand débattement et des roues sportives de 17 pouces chaussées de pneumatiques Metzeler Roadtec 01. La position de conduite est annoncée comme droite, avec la bulle réglable sur sept positions, et une selle également réglable en hauteur (de 825 à 845 mm).

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La 900 est aussi le premier modèle de la famille Versys doté des systèmes avancés d’assistance au pilote ARAS (Advanced Rider Assistance Systems). Ils comprennent un régulateur de vitesse adaptatif Lite (ACC Lite), une alerte de collision frontale (FCW), une détection des angles morts (BSD) et un signal de freinage d’urgence (ESS). Elle peut aussi compter sur un écran TFT couleur de cinq pouces avec connectivité smartphone, assurée par l’application Rideology qui donne accès à de nombreuses fonctions pratiques, notamment la navigation virage par virage.

Une Versys plus sportive

La Versys 900 standard pourra être personnalisé, notamment avec des packs Tourer et Grand Tourer, composées d’accessoires Kawasaki d’origine. Une version de 70 kW (bridable A2) sera également disponible, ainsi qu’une version SE, qui disposera de série de feux antibrouillard compacts à LED, de protège-mains, de poignées chauffantes, d’une grille de protection de radiateur, de tampons de protection de cadre, d’un sabot moteur inférieur et d’une béquille centrale.

L’arrivée en concession de la nouvelle Versys 900 est prévue pour le printemps prochain. Les tarifs des Versions standard et SE n’ont pas encore été officiellement annoncés par Kawasaki.

La Versys 900 sera disponible en coloris Noir Metallic Spark et Blanc Pearl Robotic.

La Versys 900 SE sera quant à elle déclinée en Vert Plasma Lime Green/Noir Metallic Spark ou Rouge Firecracker/Gris Metallic Carbon.