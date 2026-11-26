Pour 2027, Triumph ne s’est pas contenté d’une simple mise à jour de sa Street Triple.

Après avoir levé le voile sur la nouvelle génération de Street Triple 798 RS, la firme d’Hinckley sort une édition spéciale taillée pour la piste.

Au cœur de cette série limitée à seulement 1 000 exemplaires dans le monde bat le nouveau trois-cylindres de 798 cm³ dérivé du Moto2 (la catégorie intermédiaire du championnat du monde MotoGP), qui affiche 135 chevaux et 86 Nm de couple maximal en hausse sur toute la plage de régimes.

Comme sur la RS on retrouve les améliorations apportées au trois-cylindres avec une distribution à faible inertie avec linguets revêtus de DLC et arbres à cames plus agressifs, des soupapes agrandies, un taux de compression relevé et des conduits d’admission à haut débit alimentés par deux prises d’air intégrées au cadre. Une nouvelle boîte de vitesses et un nouvel échappement logé sous le moteur avec double sortie vers le bas pour abaisser le centre de gravité complètent les modifications.

181 kg tous pleins faits, suspensions Öhlins et guidons bracelets

Par rapport à la Street Triple 798 RS, cette Moto2 Edition perd encore 2 kg sur la balance pour s’établir à 181 kg tous pleins faits (merci notamment à une batterie lithium-ion allégée, au châssis et au réservoir en aluminium de 15 litres, ainsi qu’à des pièces en fibre de carbone : entourage de phare, garde-boue avant, protège-talons et sabot moteur).

L’ergonomie et la partie-cycle franchissent un cap résolument sportif avec des demi-guidons bracelets montés sur un té de fourche supérieur usiné dans la masse et numéroté individuellement, associés à des commandes reculées. On retrouve une fourche inversée Öhlins NIX30 de 43 mm (120 mm de débattement) et un amortisseur Öhlins STX46 (130 mm de débattement), tous deux entièrement réglables, couplés à un freinage avant Brembo Hypure à quatre pistons sur disques flottants de 310 mm et des pneus Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 (190 mm à l’arrière).

Annoncée à 836 mm de série, la hauteur de selle peut s’abaisser jusqu’à 791 mm en combinant la biellette optionnelle (-15 mm) et la selle basse (-30 mm).

Sept modes de conduite, écran TFT 7 pouces et 500 unités par coloris

Côté électronique, la moto embarque le nouvel écran tactile TFT Bosch de 7 pouces (compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil, avec chronomètre de piste intégré), des commodos rétroéclairés, l’éclairage adaptatif en virage et un shifter bidirectionnel. Sept modes de conduite sont de la partie (Eco, Rain, Road, Sport, Track plus deux modes personnalisables Rider A et Rider B), épaulés par le Launch Control, l’anti-wheeling, le réglage du frein moteur ainsi que l’ABS et le contrôle de traction sensibles à l’inclinaison de la moto (avec Traction Control +).

Proposée en deux livrées : Triumph Performance Yellow/Sapphire Black ou Sapphire Black/Snowdonia White, chacune limitée à 500 exemplaires avec jantes bicolores assorties, la Triumph Street Triple 798 Moto2 Edition est d’ores et déjà disponible à la commande à partir de 16 995 €.