Après les V-Strom et la GSX-8S, Suzuki a décliné son bicylindre parallèle de 776 cm3, développant 83 chevaux à 8 500 tr/min et un couple de 78 Nm avec deux nouvelles motos au style radicalement différent : la GSX-8T, un roadster néo-rétro et la GSX-8TT, un scrambler au look vintage.

Déjà inspirée de la GS1000S de 1979 à l’origine, la Suzuki GSX-8TT franchit, grâce au préparateur britannique Haxch Moto, un cap radical pour revêtir l’uniforme des machines d’endurance du début des années 80. Plus précisément celui de la mythique GS1000R (XR41) de 1983 et sa livrée jaune aux couleurs du sponsor historique HB ainsi que le double optique rond à LED inspirée des motos d’endurance de l’époque.

Pour parvenir à ce résultat bluffant après près d’un an de développement en collaboration entre Suzuki UK, l’atelier a mené un véritable travail d’orfèvre (scan 3D, conception CAO, impression 3D et moules sur mesure). Exit le réservoir d’origine, Haxch Moto a scanné puis retravaillé le réservoir d’une GSX-R750 première génération (« Slabby ») pour le mouler en fibre de carbone avec bouchon type endurance, accompagné d’un sabot laissant la trame carbone apparente. La boucle arrière en aluminium a également été réalisée sur mesure pour relever l’assise, le té supérieur taillé dans la masse gravé et des demi-guidons bracelets offrent une position sportive au pilote.

Jantes carbone Dymag, suspensions Maxton et freinage Hel

La partie-cycle n’a rien à envier aux machines de piste modernes. La GSX-8RR s’offre une paire de jantes en carbone Dymag chaussées de pneus Metzeler Racetec RR, des éléments internes de fourche et un amortisseur signés Maxton, des commandes reculées Spider ainsi qu’un système de freinage complet Hel (maître-cylindre, étriers, durites).

Côté moteur, le bicylindre parallèle de 776 cm³ conserve son électronique complète (modes de conduite, contrôle de traction, shifter bidirectionnel et écran TFT couleur pilotés via des commodos racing Bikesport Developments), tout en respirant mieux grâce à une admission DNA et une ligne d’échappement mêlant collecteurs Black Widow et silencieux carbone Delkevic.

Bonne nouvelle pour les passionnés : tous les moules étant finalisés, Haxch Moto ouvre d’ores et déjà les commandes pour convertir dix GSX-8TT en moto sportive des années 1980.