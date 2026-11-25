Chez Harley-Davidson, l’esprit « performance bagger » inspiré des courses « King of the Baggers » va continuer de donner le ton d’une partie de la gamme 2027.

La marque américaine étend donc sa recette sportive à l’ensemble de sa famille Grand American Touring tout en répondant à une demande historique de ses clients : le grand retour du célèbre coloris Vivid Black en tant que teinte de base sur la majorité des modèles (en lieu et place du Dark Billiard Gray).

Trois nouveaux Touring « ST » avec V-Twin 117 High Output (+ 12 % de puissance)

C’est la grande nouveauté mécanique de ce millésime : Harley-Davidson lance simultanément les Road King ST, Street Glide ST et Road Glide ST. Tous trois reçoivent le moteur Milwaukee-Eight 117 High Output, optimisé pour délivrer 12 % de puissance supplémentaire par rapport au bloc 117 standard. À l’image de la motorisation, la partie-cycle a été sérieusement affûtée avec un rapport de transmission finale raccourci pour privilégier les reprises, une fourche inversée Showa, des suspensions arrière haut de gamme et un freinage signé Brembo.

De son côté, la Road King ST adopte un style de bagger classique épuré avec un habillage de phare redessiné et une console profilée.

Cruisers Harley-Davidson 2027 : retour mondial de la Super Glide et arrivée de la Deadwood en Europe

La famille Cruiser s’articule désormais autour de huit modèles dont la Super Glide, qui après des débuts remarqués en série limitée en 2026, fait son retour en production de série à l’échelle mondiale avec trois nouveaux coloris. La Deadwood (une nouveauté 2027 sur le marché européen) apporte un style brut et au catalogue avec ses finitions noircies.

Les Low Rider S, Low Rider ST et Breakout offrent désormais l’alternative entre une finition noire agressive ou de nouveaux éléments chromés, aux côtés des Heritage Classic, Fat Boy et Street Bob.

Séries limitées : tatouages « Iron & Ink » et cinq monstres CVO

Enfin, les amateurs de pièces exclusives seront servis. La nouvelle Collection Enthusiast – Iron & Ink célèbre l’univers du tatouage sur les Street Glide et Road Glide (limitée à 2 000 exemplaires chacune), tandis que le programme Factory Custom Paint & Graphics dévoile la livrée bicolore Lunar Divide pour les Low Rider S et ST.

Au sommet de la pyramide, la gamme CVO 2027 aligne cinq modèles (CVO Road Glide, CVO Street Glide ST, CVO Road Glide ST, CVO Street Glide Limited et le trike CVO Street Glide 3 Limited). Les déclinaisons ST s’offrent même le nec plus ultra : des suspensions Screamin’Eagle/Öhlins issues de la compétition et des étriers Brembo Hypure.

L’année 2027 s’annonce déjà décisive pour la firme de Milwaukee, dont le véritable défi n’est plus seulement industriel ou financier. Il est culturel. La marque doit réussir un exercice délicat : attirer une nouvelle génération de motards avec des motos plus accessibles, sans perdre ce qui fait sa légende depuis plus de 120 ans.