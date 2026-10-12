Annoncée depuis plus d’un an dans le cadre du nouveau plan stratégique baptisé « Back to the Bricks », la Sprint 440 semble plus proche que jamais de la sortie.

Ce plan, qui vise à sauver l’entreprise du désastre financier en revenant à ses origines, risque d’ébranler quelques passionnés de la marque de Milwaukee puisque le premier modèle à en être issu sera un modèle d’accès, qui semble, sur le papier, assez éloigné des standards habituels de Harley, notamment avec un prix de lancement qui avait été annoncé sous les 6 000 dollars.

Pour en arriver là, la Harley-Davidson Sprint 440 partagera sa base avec la X440, une moto fabriquée par Harley-Davidson en collaboration avec Hero MotoCorp en Inde.

La Sprint 440 pour relancer une marque en perte de vitesse

On retrouvera donc en version custom le monocylindre 4 temps de 440 cm³ (distribution SOHC, 2 soupapes), refroidi par air et huile et couplé à une boîte de vitesses à six rapports. Selon les chiffres officiels, il développe 27 chevaux à 6 000 tr/min et offre un couple maximal de 38 Nm à 4 000 tr/min.

Ce moteur prendrait place dans un cadre tubulaire en acier, avec des roues de 19 pouces à l’avant et 16 pouces à l’arrière. Parmi les autres éléments notables de la partie-cycle, on peut citer une suspension composée d’une fourche inversée à l’avant et d’une paire d’amortisseurs latéraux à l’arrière. Cette configuration contribuerait à abaisser la hauteur de selle tout en offrant une position de conduite typée « custom », rappelant les modèles classiques de la marque.

Avec une appellation Sprint qui n’a pas été piochée au hasard dans les archives de la marque puisqu’elle fait directement référence à la Sprint produite dans les années 1960 lors du partenariat avec la firme italienne Aermacchi, cette nouveauté va devoir séduire une nouvelle génération de motards. Et ce ne sera pas une mince affaire.