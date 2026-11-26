Avant de devenir l’un des marques les plus importantes du marché moto mondial, Ducati a connu une période moins faste dans les années 1980, marquée notamment par le rachat de la marque par Cagiva en 1985.

Quelques années avant le lancement de ce qui allait devenir l’un de ses modèles iconiques, le Monster, dessiné par Massimo Tamburini, en 1993, Ducati s’est essayé à un segment inédit : le custom.

Tout juste rachetée par Cagiva, la firme de Bologne lançait en 1986 l’Indiana, un custom pur jus façon American Dream. Hélas, le rêve a vite tourné au cauchemar pour Ducati.

Sous les chromes, le réservoir en goutte d’eau et le guidon courbé se cachait un authentique bicylindre en L à distribution desmodromique de la famille Pantah (avec un cylindre pivoté à 180 degrés pour loger les carburateurs entre les culasses), décliné selon les cylindrées en 350, 650 et 750 cm³.

Côté chiffres le custom offrait également de solides prestations : 38 chevaux à 9 250 tr/min (environ 150 km/h) pour la 350 et 54,4 chevaux à 7 000 tr/min (170 km/h) pour la 750.

Pour la partie-cycle, Ducati avait opté pour un cadre double berceau en tubes carrés inspiré de l’Elefant, une fourche Marzocchi de 40 mm, un double amortisseur réglable à l’arrière, des freins Brembo (260 mm devant, 280 mm derrière) et des jantes à trois branches en 18 pouces à l’avant et 15 pouces à l’arrière.

Un bide commercial devenu aujourd’hui une curiosité de collection

Alors pourquoi l’aventure a-t-elle tourné court ? D’abord parce que les amateurs de custom purs et durs privilégiaient la simplicité mécanique à la sophistication d’une distribution desmodromique, ensuite parce que le réseau commercial peinait à convaincre un public américain peu réceptif à ce mélange des genres.

Résultat : entre 1986 et 1988, 2 318 exemplaires seulement sont sortis des chaînes de production, avec une chute rapide des ventes dès les premières années. À tel point qu’il a fallu quatre ans pour écouler les exemplaires produits.

Quarante ans plus tard, la Ducati Indiana est ainsi devenue un collector atypique de la marque.

Pas sûr que tel était le destin imaginé par Ducati lors de son lancement.