Il y a des limites que l’on ne pensait pas voir franchies.

Et puis le groupe américain Liberty Media est arrivé à la tête du championnat du monde MotoGP.

Voulant ajouter une touche de légèreté et de spectacle, les organisateurs avaient décidé de profiter du Grand Prix du Japon, disputé ce week-end à Motegi, pour remplacer la traditionnelle parade des pilotes par un événement plus festif : une course de karting façon « Mario Kart ». Pour parfaire le folklore et pimenter la course, des bananes ont même été distribuées aux pilotes MotoGP sur la grille.

Tous les pilotes n’ont toutefois pas goûté la farce.

C’est notamment le cas de Marc Marquez, focalisé sur un objectif clair : le titre de champion du monde, et économe de ses efforts en marge des courses : « Bien sûr, je comprends le but du spectacle, mais nous sommes là pour nous battre pour un championnat, pas pour faire les pitres avec des karts et tourner en rond. »

Le titre MotoGP et rien d’autre pour Marc Marquez

Le pilote espagnol a alors décidé d’envoyer un sosie, casqué. Mais la supercherie n’a pas duré très longtemps : « Ils ont compris, et ont viré le sosie. Je ne pouvais pas ; je dois prioriser le championnat. Évidemment, je me suis fait gronder. À ce stade, il faut être égoïste et penser à soi, et ainsi être aussi bien préparé que possible pour donner le meilleur de soi-même quand ça compte vraiment, c’est-à-dire pendant la course » a confié Marquez à nos confrères de DAZN.

Car oui, le sosie a été évincé avant même le départ de la course de karts après une brève discussion avec un officiel.

Si Marquez a écopé d’un avertissement officiel de la part du MotoGP, il a en revanche dominé ses adversaires lors du Grand Prix. C’est ce qu’on appelle le sens des priorités.