Coup de massue pour Janus : arrêt de la production, licenciements et recherche d’un repreneur
C’est une triste nouvelle pour les amateurs de belles mécaniques artisanales et de néo-rétro à petite cylindrée : le constructeur américain Janus Motorcycles, basé à Goshen dans l’Indiana, vient de stopper sa production et de licencier l’ensemble de son personnel. Faute de trésorerie suffisante, la marque cherche désormais un repreneur pour éviter la fermeture définitive.
Créée en 2011 et spécialisée dans les motos de petites et moyennes cylindrées, avec une gamme actuelle de 250 et 450 cm3 assemblées à la commande, la marque américaine Janus Motorcycles est au bord de la faillite.
C’est sur les réseaux sociaux que le fondateur et PDG Richard Worsham a annoncé la sentence : face à de graves difficultés financières et opérationnelles, l’entreprise a suspendu sa fabrication et s’est séparée de l’ensemble de ses effectifs (une petite équipe d’une grosse quinzaine de personnes).
En cause, plusieurs grains de sable sont venus gripper une mécanique déjà fragile sur le plan financier, avec de faibles volumes de vente (environ 145 motos de moyenne par an). Confronté à l’explosion des droits de douane sur les importations venues de Chine, le constructeur avait dû changer de fusil d’épaule et basculer vers des moteurs produits à Taïwan, perdant au passage une précieuse productivité.
Une marque américaine trop singulière pour le marché ?
De plus, selon les éléments financiers relayés notamment par Motorcycle Insider, les commandes reculaient depuis l’an dernier tandis que l’entreprise finançait bien souvent la fabrication d’une moto grâce aux acomptes de la suivante.
Lucide et transparent sur la situation, Richard Worsham a reconnu avoir investi trop lourdement dans les équipes, l’outillage, l’ingénierie et les infrastructures par rapport à ce que la chaîne d’approvisionnement et les capitaux pouvaient réellement absorber.
Pour autant, le patron de Janus ne jette pas encore totalement l’éponge. Il affirme qu’une structure plus légère et recentrée pourrait fonctionner, et lance un appel pressant à d’éventuels investisseurs ou repreneurs.
Reste à savoir si quelqu’un répondra à cet appel et pourra redonner du souffle à ce petit atelier de l’Indiana avant qu’il ne soit définitivement trop tard.
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