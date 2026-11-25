Créée en 2011 et spécialisée dans les motos de petites et moyennes cylindrées, avec une gamme actuelle de 250 et 450 cm3 assemblées à la commande, la marque américaine Janus Motorcycles est au bord de la faillite.

C’est sur les réseaux sociaux que le fondateur et PDG Richard Worsham a annoncé la sentence : face à de graves difficultés financières et opérationnelles, l’entreprise a suspendu sa fabrication et s’est séparée de l’ensemble de ses effectifs (une petite équipe d’une grosse quinzaine de personnes).

En cause, plusieurs grains de sable sont venus gripper une mécanique déjà fragile sur le plan financier, avec de faibles volumes de vente (environ 145 motos de moyenne par an). Confronté à l’explosion des droits de douane sur les importations venues de Chine, le constructeur avait dû changer de fusil d’épaule et basculer vers des moteurs produits à Taïwan, perdant au passage une précieuse productivité.

Une marque américaine trop singulière pour le marché ?

De plus, selon les éléments financiers relayés notamment par Motorcycle Insider, les commandes reculaient depuis l’an dernier tandis que l’entreprise finançait bien souvent la fabrication d’une moto grâce aux acomptes de la suivante.