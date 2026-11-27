Découvert sur le stand de Pink Mobility à l’occasion de l’édition 2026 du Salon du 2 Roues de Lyon, le scooter électrique Hypevolt vient garnir le catalogue du spécialiste de la mobilité électrique.

Le Pink Hypevolt détonne surtout par son style, très urbain et très effilé, avec un bloc optique avant composé de deux optiques superposés.

Sur le plan mécanique, ce nouveau venu affiche des arguments convaincants pour un usage urbain et périurbain. Son bloc électrique développe 6 kW en nominal et jusqu’à 12,5 kW en pic pour un couple de 72 Nm, permettant d’accrocher 125 km/h en pointe et dispose de trois modes de conduite (Éco, Mixte, Sport). La batterie de 5 kWh est logée sous le plancher. Résultat : une autonomie annoncée jusqu’à 120 km en mode Éco, mais surtout un véritable espace de rangement conservé sous la selle pour loger un casque, un antivol ou une tenue de pluie.

Côté partie-cycle on retrouve des roues de 14 pouces chaussées en pneus Maxxis (100/80-14 devant, 120/70-14 derrière), une fourche hydraulique et un double amortisseur arrière réglable sur cinq crans de précharge.

Radar d’angle mort, caméra de recul, ABS et TCS

Là où le Pink Hypevolt frappe particulièrement fort dans sa catégorie tarifaire, c’est sur sa fiche d’équipements sécuritaires et technologiques. Il est équipé d’un radar arrière qui détecte les véhicules dans l’angle mort avec une alerte lumineuse au niveau du rétroviseur, complété par une caméra de recul avec affichage au tableau de bord, un capteur de pression des pneus et un bouton d’appel d’urgence.

Il peut aussi compter sur un freinage à disque avec ABS double canal déconnectable, un contrôle de traction TCS réglable sur quatre niveaux, une aide au démarrage en côte, un frein moteur ajustable, une marche arrière et une fonction « Walk Assist » jusqu’à 6 km/h pour les manœuvres. Un système de démarrage sans clé, un régulateur de vitesse et un écran numérique de cinq pouces connecté (iOS/Android) intégrant la navigation Google Maps, la fonction Mirror Screen, la géolocalisation et le diagnostic à distance complètent la dotation de série.

Une offre de lancement à 4 890 € jusqu’au 31 décembre

Décliné en trois coloris (noir-marron, gris/rouge et bleu/gris), le Pink Hypevolt est d’ores et déjà disponible à la commande pour des premières livraisons en concession dès le mois de décembre. Affiché au tarif catalogue de 5 290 €, il bénéficie d’une remise de lancement de 400 € qui ramène la facture à 4 890 € jusqu’au 31 décembre 2026.

Un positionnement tarifaire particulièrement agressif au vu de la dotation embarquée.