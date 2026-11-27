Tremblement de terre en MotoGP ! Marc Marquez annonce sa retraite
C’est une véritable déflagration qui vient de secouer le paddock du MotoGP ce vendredi 27 novembre ! À peine quelques jours après avoir décroché son dixième titre mondial à Portimão, Marc Márquez a créé la stupeur générale en annonçant qu’il mettra un terme à sa carrière de pilote professionnel ce dimanche, au terme du GP de Valence, ultime manche de la saison 2026.
Malgré quelques rumeurs, personne ne s’imaginait une telle annonce.
Alors que tout le paddock MotoGP s’apprêtait à lancer les premiers essais libres de l’ultime manche de l’année sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, la nouvelle est tombée comme un couperet : Marc Márquez raccroche le cuir.
À seulement 33 ans, le champion espagnol tourne la page d’une carrière hors normes, choisissant de tirer sa révérence au sommet de son art après un dixième titre mondial remporté le week-end dernier, cette fois sous les couleurs de Ducati.
La décision prend tout le monde de court, d’autant plus que le natif de Cervera disposait pourtant d’un nouveau contrat avec la firme de Borgo Panigale. Mais après avoir surmonté des années de galère physique et réalisé l’un des plus grands retours de l’histoire des sports mécaniques pour s’adjuger sa huitième couronne en catégorie reine il y a quelques jours au Portugal, l’homme au numéro 93 a estimé que l’heure était venue de dire stop.
Un dernier tour de piste dimanche à Valence
Le Grand Prix de Valence, dont le départ sera donné ce dimanche 29 novembre à 14h, prend désormais une dimension historique puisque ce sera donc l’ultime apparition en course d’un pilote qui aura dominé le MotoGP pendant plus d’une décennie.
Cette retraite surprise libère donc une place dans la structure officielle de Ducati. On espère que le constructeur aura été prévenu en amont de cette décision et aura désormais la possibilité de signer un remplaçant de haut niveau pour la saison 2027.
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