CFMoto n’en finit plus d’agiter le marché moto.

Cette fois, c’est sur le segment ultra-disputé des trails routiers de moyenne cylindrée, que la marque distribuée par GD France veut frapper fort. Pour cela, le constructeur chinois a dévoilé sa nouvelle 800MT-ES : une machine taillée pour le voyage au long cours comme pour les escapades sur pistes.

Côté moteur, on retrouve l’éprouvé bicylindre parallèle de 799 cm³ à refroidissement liquide développant 91 chevaux à 9 250 tr/min et 75 Nm de couple à 8 000 tr/min (une version A2 est aussi disponible). Géré par un accélérateur électronique et secondé par un quickshifter bidirectionnel, il propose pas moins de six modes de conduite (Sport, Pluie, Off-road, Off-road +, All-terrain et All-terrain +). Avec un réservoir de 19 litres et une consommation annoncée à 5 l/100 km, l’autonomie promet de belles étapes.

La grande nouveauté de cette déclinaison « ES » est la fourche inversée de 160 mm de débattement et le mono-amortisseur de 150 mm signés KYB, désormais dotés d’un réglage électronique. Directement depuis le tableau de bord et sans le moindre outil, le pilote ajuste la précharge et l’amortissement en quelques secondes selon qu’il roule seul, en duo ou chargé de bagages.

Une liste d’équipements de série longue comme le bras

Fidèle à sa réputation, CFMoto soigne aussi la dotation de série de sa déclinaison ES avec des équipements habituellement réservés à des machines bien plus onéreuses : radar d’angle mort arrière avec alerte au tableau de bord, ABS sensible à l’angle (déconnectable à l’arrière pour le tout-terrain), contrôle de traction, freinage J.Juan (double disque de 320 mm devant) et amortisseur de direction.

Un écran tactile MMI de 8 pouces utilisable avec des gants intégrant Apple CarPlay, couplé au boîtier Tbox et à l’application CFMOTO Ride (géolocalisation, autodiagnostic, mises à jour à distance), une selle (825 mm de haut, ou 855 mm en option) et des poignées chauffantes de série, des jantes à rayons tubeless de 19 et 17 pouces chaussées de Michelin Anakee Adventure, des crash-bars, un sabot moteur, des protège-mains et une béquille centrale sont également de série.

Proposée en coloris Blanc Glacier et Bleu Neptune au tarif de 10 599 €, la CFMoto 800MT-ES s’accompagne d’une garantie de 5 ans (dont les trois dernières années couvrant moteur, boîte et cadre) et est d’ores et déjà disponible à l’essai dans les 140 concessions françaises de la marque.