Ne tournons pas autour du pot, oui, ces 550 MT et 550 MT-X vont prochainement remplacer les MT 450 MT et 450 MT-X.

Comme c’était le cas précédent, cette nouvelle gamme est toujours la petite soeur de la 700 MT. Côté moteur, on retrouve donc un nouveau bicylindre parallèle de 527 cm³, qui développe 54 chevaux à 8 500 tr/min et 52 Nm à 6 000 tr/min. Sur le plan mécanique, cette 550 MT fait le plein avec notamment des suspensions Kayaba et un double disque avant coiffé d’étriers radiaux J-Juan, ce qui est habituel chez CF Moto.

L’équipement est également très complet puisque cette la MT hérite d’une commande d’embrayage électronique, d’un shifter bidirectionnel, de trois modes de conduite, de l’antipatinage, de l’ABS en virage avec centrale inertielle, du système de détection arrière (RDS), du système de démarrage sans clé et du régulateur de vitesse. Côté instrumentation, le pilote profitera d’un écran 8 pouces horizontal compatible Apple Carplay.

Destinée à parcourir de longues distances sur et hors bitume, peut également recevoir des protège-mains, un sabot, une bagagerie complète, mais également un réservoir de 23 litres et une selle biplace réglable

550 MT-X : la même en plus radicale

Même moteur, mais une philosophie bien différente nettement plus axée tout terrain. Pour cela, CF Moto a réduit le poid par rapport à la 450 (-3 kg) avec 183 kg tous pleins faits. Mais les différences ne s’arrêtent pas là avec une garde au sol de 250 mm, des suspensions toujours signés Kayaba mais des débattements augmentés avec 230 mm à l’arrière et 220 mm à l’avant. Le freinage évolue aussi avec désormais un simple disque à la place d’un double sur la MT mais son diamètre grandit avec 320 mm.

Les différences ne s’arrêtent pas là avec la présence d’une selle en une seule partie, d’une instrumentation verticale de 6,2 pouces avec des modes de puissance sélectionnables, un shifter up & down et un mode Off-Road permettant de désactiver l’antipatinage et l’ABS arrière.

Les tarifs et la date de commercialisation ne sont pas connus pour l’instant.