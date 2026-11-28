À quoi bon interpeller un délinquant si l'on risque ensuite de devoir répondre soi-même de ses actes devant un tribunal ? C'est, en substance, la question soulevée par Kevin Morton, président de l'Association de la police de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Face aux procédures judiciaires visant certains policiers impliqués dans des poursuites de motocyclistes, le responsable syndical appelle ses collègues à renoncer à ces interventions.

Une prise de position qui trouve un écho particulier en France, où les refus d'obtempérer et les rodéos motorisés alimentent régulièrement le débat sur les conditions d'intervention des forces de l'ordre.

Australie : quand celui qui poursuit se retrouve lui-même poursuivi

Kevin Morton dénonce les conséquences personnelles et professionnelles des procédures judiciaires engagées contre certains de ses collègues. « Nous avons vu de nombreux policiers poursuivis en justice puis finalement acquittés pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. »

Au cœur de la polémique figure notamment le recours au contact entre un véhicule de police et un deux-roues en fuite pour provoquer son immobilisation. Cette technique présente évidemment des risques importants pour le motocycliste, dont la chute peut entraîner de graves blessures.

Mais le représentant syndical estime que l'insécurité juridique entourant ces interventions devient dissuasive. « Il arrive un moment où l'on se dit que ça ne peut plus continuer. Et nous en sommes arrivés là. » L'association réclame donc une évolution législative permettant de mieux protéger les policiers lorsqu'ils font usage de la force pour protéger autrui.

En France, la poursuite n'est pas interdite mais elle n'est pas systématique

La problématique australienne rappelle les débats français concernant les refus d'obtempérer et les rodéos urbains. Dans une réponse parlementaire publiée le 3 juin 2025, le ministère de l'Intérieur rappelait que les poursuites de véhicules en fuite n'étaient pas interdites, mais devaient tenir compte des risques encourus par les différents protagonistes et les tiers.

La doctrine de la gendarmerie privilégiait notamment, lorsque les circonstances le permettaient, une interpellation différée. L'enjeu n'est donc pas nécessairement de renoncer à interpeller, mais de déterminer quand et comment le faire.

Les chiffres français illustrent cependant la difficulté de l'exercice. Selon un rapport du Sénat publié en 2026, les refus d'obtempérer ont diminué de 21 % entre 2021 et 2024. Mais les faits exposant directement les agents à un risque mortel ou d'infirmité permanente ont augmenté de 24 % entre 2023 et 2024, atteignant 633 cas.

Le contact tactique, une méthode particulièrement controversée

En juillet 2026, lors des débats à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez exprimait son opposition au contact tactique, évoquant les risques de blessures et de mise en cause pénale des policiers et des gendarmes.

Le dilemme australien n'est donc nullement étranger aux préoccupations françaises. Il faut cependant éviter deux écueils : considérer toute intervention policière comme nécessairement abusive ou estimer que le comportement délictueux du fugitif justifie automatiquement n'importe quel moyen d'interception.

La question dépasse largement le cadre de la sécurité routière. Elle touche à la capacité de l'État à faire respecter la loi tout en garantissant la proportionnalité de son action. Un refus d'obtempérer ne devrait jamais constituer une assurance d'impunité. Mais la nécessité d'interpeller ne devrait pas davantage dispenser de mesurer les conséquences de l'intervention. Entre ces deux impératifs, il appartient au législateur de ne pas laisser le policier seul face à son dilemme.