Kawasaki continue de remplir son catalogue sur le segment des trails de moyenne cylindrée.

Après avoir relancé la KLE 500, le constructeur japonais enfonce le clou pour 2027 avec l’arrivée de sa grande sœur : la KLE 650. Face aux ténors de la catégorie que sont les Yamaha Ténéré 700 et Honda Transalp, Kawa entend proposer à son tour sa vision, entre esprit rallye-raid et confort au long cours.

Pour animer son nouveau trail, Kawasaki fait confiance à une valeur sûre : le célèbre bicylindre parallèle de 649 cm³. Mais les ingénieurs ne se sont pas contentés d’un simple « copier-coller ». Grâce à l’adoption de papillons des gaz à commande électronique et un travail poussé sur l’admission et l’échappement, le moteur promet un couple plus généreux à bas et moyens régimes, tout en conservant son allonge dans les tours. De quoi s’offrir des relances souples en duo et une belle précision en enchaînement de virages.

Une nouveauté qui repose sur des bases éprouvées

Côté châssis, la KLE 650 s’appuie sur le cadre treillis compact étrenné par la 500, associé à des suspensions à grand débattement. La partie-cycle confirme les ambitions baroudeuse de la moto avec des roues à rayons de 21 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière. Une configuration pensée pour conserver de l’agilité sur le bitume tout en autorisant de belles escapades hors des sentiers battus. La KLE650 bénéficie aussi de série de technologies d’assistance au pilote, notamment du contrôle de traction Kawasaki (KTRC) et du régulateur de vitesse électronique.

Esthétiquement proche de sa petite sœur, la 650 profite d’une carrosserie aux lignes plus généreuses et un gabarit valorisant. Pour les plus exigeants, Kawasaki décline d’emblée une version SE particulièrement bien dotée : Shifter up & down, écran couleur TFT et prise USB-C, jantes pour pneumatiques tubeless, bulle haute, sabot moteur en aluminium et protège-mains.

Enfin, les concessionnaires européens proposeront trois packs d’accessoires d’origine : les déclinaisons Top-Case, Rally et Adventure Tourer. Les tarifs et la date exacte d’arrivée en concession devraient être confirmés très prochainement.