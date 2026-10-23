Quelques semaines avant d’accueillir le grand rendez-vous hexagonal du monde du deux-roues avec le Salon du 2 Roues, l’espace Eurexpo de Lyon va réunir les amateurs de vieilles mécaniques avec Epoqu’Auto, du 6 au 8 novembre.

Cette année, le plateau moto sera particulièrement riche. Les organisateurs ont découpé l’espace du Hall 2 en cinq univers thématiques reprenant les grandes pages de l’histoire du deux-roues, des États-Unis au Japon, sans oublier la France, l’Angleterre et l’Italie.

Le voyage débute sur le continent américain avec une scénographie immersive montée autour d’une réplique de station-service Texaco. Une trentaine de machines et de superbes side-cars y seront présentés grâce au prêt exceptionnel du Musée privé de Jean-Luc Gaignard (Montflours, Mayenne). Le plateau retracera l’épopée Harley-Davidson de 1903 à 1975, avec une place de choix réservée aux stars du grand écran, à commencer par le mythique chopper du film Easy Rider.

Le deuxième espace remonte aux origines du motocyclisme tricolore, du début du XXe siècle aux années 1940. À cette époque, de très nombreux constructeurs français équipaient leurs modèles des fameux moteurs britanniques JAP. Une trentaine de pépites signées Dollar, Terrot, New Map, Soyer, Stilson ou encore Motobécane seront exposées, accompagnées de blocs-moteurs sur support pour en apprécier la mécanique (de 175 à 1 000 cm³).

Direction l’Asie pour le troisième plateau, dédié à l’explosion des trails nippons entre 1970 et le milieu des années 1980. 25 machines légendaires (Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, mais aussi quelques Ducati) retraceront cette époque.

Epoqu’Auto mettra également face à face Vespa et Lambretta, avec une douzaine de modèles sportifs de 50 à 200 cm³ réunis avec le concours d’un collectionneur d’Annecy pour proposer un comparatif de leurs modèles sportifs.

Enfin, place au patrimoine français avec le mythique VéloSolex. Né en 1946 des ateliers Solex (initialement spécialisés en carburation), le mythique cyclomoteur s’est écoulé à plus de 7 millions d’exemplaires jusqu’en 1988. Pour souffler ses 80 bougies, une vingtaine de versions emblématiques seront réunies, dont le célèbre 3800.

Au-delà de ces cinq espaces, le salon célébrera la mémoire de Thierry Sabine, quarante ans après sa disparition. Le fondateur du Dakar et de l’Enduro du Touquet verra sa propre Yamaha XT500, métamorphosée en véritable œuvre d’art, exposée sur l’espace photocall de la Place des Lumières.

Et comme de coutume, les organisateurs gardent une dernière cartouche en réserve : une surprise spéciale moto sera dévoilée à la toute dernière minute juste avant l’ouverture des portes. De quoi donner une raison de plus de faire le déplacement.