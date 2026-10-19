Avec 187 500 visiteurs sur l’ensemble de son édition 2026, le Salon du 2 Roues de Lyon a de nouveau battu ses records de fréquentation (+ 8,5 % par rapport à 2025), confirmant par la même occasion sa place de second rendez-vous moto européen derrière Milan (plus de 600 000 visiteurs en 2025).

Pour la 34ème édition, prévue du 11 au 14 février 2027, le salon lyonnais compte faire encore mieux et poursuivre sur sa lancée.

Constructeurs, équipementiers, distributeurs et professionnels s’y retrouveront une nouvelle fois pour présenter leurs nouveautés au public.

Pour les visiteurs, c’est l’occasion de retrouver tous les acteurs du marché moto réunis sur un plateau toujours plus important : en 2027, un nouveau hall de 7 000 m² viendra enrichir l’offre du Salon du 2 Roues, avec de nouveaux espaces dédiés aux constructeurs, aux équipementiers et aux animations pour une expérience visiteur toujours plus riche.

L’expérience visiteur au cœur de l’événement

Pistes géantes pour découvrir et tester des motos, shows et démonstrations sportives, simulateurs, expositions immersives, rencontres avec des personnalités du monde de la moto et village d’animation pour les enfants : chacun pourra composer sa visite selon ses envies.

Le Freestyle passera lui aussi à la vitesse supérieure avec un plateau XXL qui réunira des freestylers parmi les plus talentueux d’Europe.

Les plus jeunes ne seront pas en reste avec, de 6 à 12 ans, des initiations gratuites au pilotage, encadrés par des professionnels en Mini Trial et Mini OGP.

La programmation complète de l’événement lyonnais continuera de s’enrichir dans les prochains mois, avec de nouvelles expositions, des rencontres et des animations à découvrir.

D’ici là, vous pouvez déjà noter la date dans votre agenda.