MotoGP, Superbike : la Chine ne frappe plus à la porte, elle entre dans les paddocks !

La Chine n'arrive plus dans les paddocks uniquement avec des contrats de sponsoring. Elle y vient désormais avec des motos, des ingénieurs, des programmes sportifs et des investissements industriels. Trois noms illustrent cette évolution : ZXMoto, QJMotor et CFMoto.

Leurs stratégies diffèrent, leurs calendriers aussi. Mais leur progression remet progressivement en question une hiérarchie longtemps dominée par les constructeurs européens et japonais.

ZXMoto : avec Evan Bros, la Chine sait déjà gagner

La démonstration la plus concrète vient du World Supersport. En s'associant à Evan Bros pour 2026, ZXMoto n'a pas choisi une structure quelconque. L'équipe italienne possède une solide expérience du championnat, acquise notamment avec Yamaha.

Et les résultats ont rapidement suivi. Au début du mois de septembre, Valentin Debise comptait déjà six victoires au guidon de la ZXMoto 820RR. Un résultat remarquable pour la première saison du constructeur chinois dans la catégorie.

Cette réussite révèle une méthode : associer une nouvelle machine à une organisation européenne qui connaît les exigences du championnat. ZXMoto n'a pas simplement acheté une place sur la grille. Il a trouvé un partenaire capable de transformer son investissement en résultats.

QJMotor : Ten Kate, le prochain transfert stratégique ?

QJMotor pourrait emprunter une voie comparable. Selon plusieurs informations convergentes, le constructeur chinois se prépare à collaborer avec Ten Kate Racing en WorldSSP dès 2027.

La séparation avec Yamaha est évoquée avec insistance, même si la nouvelle association n'a pas encore fait l'objet d'une confirmation officielle complète. L'enjeu dépasse largement le changement de marque d'une moto.

Ten Kate représente des décennies de savoir-faire en compétition, des titres mondiaux et une organisation technique reconnue. Après Evan Bros, Yamaha pourrait donc voir une autre de ses structures historiques rejoindre un constructeur chinois.

Un signal qui mérite attention : les nouveaux venus ne cherchent plus uniquement à développer leurs propres équipes. Ils attirent désormais des références établies du paddock.

CFMoto : à Rimini, la prochaine étape s'appelle MotoGP

CFMoto pousse cette logique encore plus loin. Déjà présent en Moto3 et Moto2 avec Aspar, le constructeur chinois développe un nouveau centre technologique consacré à la compétition à Rimini, en Italie.

La localisation n'a rien d'anodin. L'Émilie-Romagne concentre une partie essentielle du savoir-faire européen en matière de motos de course, à proximité notamment de Ducati. Samantha Liu, responsable des activités sportives de CFMoto, a confirmé que les infrastructures étaient en cours de mise en place.

Le futur département travaillera en liaison étroite avec les équipes de recherche, de développement et de conception industrielle déjà implantées dans la région. Et son objectif ne se limite pas au MotoGP. « Le chemin sera long, et nous sommes prêts à être patients », explique-t-elle.

Une précision capitale : CFMoto affiche une ambition industrielle de long terme, pas une arrivée imminente et officiellement programmée dans la catégorie reine. L'accès au MotoGP reste notamment compliqué par les accords commerciaux qui lient les cinq constructeurs actuels au championnat jusqu'en 2031.

WorldWCR : CFMoto prend déjà la place de Yamaha

En attendant, CFMoto vient de remporter un contrat particulièrement significatif. À partir de 2027, sa 675SR-R remplacera la Yamaha R7 comme moto officielle du championnat du monde féminin WorldWCR. L'accord porte sur trois saisons, jusqu'en 2029.

C'est une étape différente d'un engagement en compétition contre d'autres marques : CFMoto devient fournisseur exclusif d'un championnat mondial monomarque. Mais cette présence lui offre une vitrine internationale, des retours d'expérience et une légitimité sportive supplémentaire. Le constructeur nourrit également des ambitions en WorldSBK, notamment autour de son projet de sportive V4.

La véritable conquête se joue dans les ateliers

Il serait prématuré d'annoncer une domination chinoise des championnats mondiaux. ZXMoto a déjà des victoires. QJMotor négocie une alliance stratégique. CFMoto construit des capacités techniques et prépare l'avenir. Ces trois situations ne doivent pas être confondues.

Mais elles illustrent un changement de méthode. Les constructeurs chinois ne se contentent plus d'utiliser la compétition pour faire connaître leurs motos de série. Ils investissent dans les structures, les compétences et les technologies nécessaires pour progresser durablement.

Et le symbole le plus révélateur n'est peut-être pas une victoire sur circuit. C'est CFMoto qui installe son futur centre compétition à Rimini, à quelques dizaines de kilomètres du territoire de Ducati. La Chine ne regarde plus les paddocks européens de loin : elle vient désormais y travailler.