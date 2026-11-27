Face au succès de ses scooters crossover de grosse cylindrée et la multiplication des modèles chinois tels le Voge SR1 Adv ou l’Orcal Arios +, Honda ne pouvait rester sans réagir. Or il existait dans sa gamme un ADV160 développé sur base de PCX125, mais réservé aux marchés asiatiques et US.

Il a suffi au constructeur nippon de reprendre ce dernier en réduisant l’alésage de son piston de 6,5 mm pour donner naissance au ADV125 présenté à l’EICMA 2026 ! Un scooter 125 crossover assemblé en Italie, accessible au permis B, garanti 6 ans et positionné à 3 999 €, soit 500 € de plus qu’un PCX et 1 500 € de moins qu’un 125 Forza (ou 69 €/mois en LLD avec apport de 500 €) : une proposition intéressante dans un paysage ultra-concurrentiel que nous avons essayé sur les contreforts du mont Etna.

La base est donc connue, les plus petits Honda ADV (150, 160 et maintenant 125) sont développés à partir du best-seller PCX125. Leur partie cycle en acier est remaniée et renforcée (ancrages moteurs et tirants divers) pour recevoir des suspensions à course plus longue et un pneu avant toujours en 14’’ mais légèrement plus haut (110/80 contre 110/70 sur le PCX). Les débattements de suspension augmentent sensiblement mais les valeurs de géométrie changent à la marge : l’empattement et la chasse au sol de l’ADV125 sont légèrement plus importants et la garde au sol gagne 3 cm.

Le moteur demeure le monocylindre 4 temps refroidit par eau, à simple arbre à came en tête et 4 soupapes eSP + du PCX. Supercarré en 160 cm³, il devient longue course en 125 : les côtes de 53,5 x 55,5 mm et la conformité à la norme Euro5 + rendent la puissance modeste (9,2 kW, soit 12 ch à 8 750 trs/mn) et le couple maxi-réduit (1,18 mkg à 6500 trs/mn). Ce bloc est donc moins puissant de 2 ch et dispose d’un couple maxi inférieur à celui du moteur eSP du 125 Forza mais l’ADV pèse 31 kg de moins en ordre de marche : un monde !

Évidemment, cette différence de poids se retrouve dans le gabarit et l’équipement : comme le PCX et contrairement au Forza, l’ADV est un scooter court et compact doté d’un équipement premium (suspensions et pneumatiques) mais minimaliste. L’adventure ailé se contente du strict nécessaire, soit le démarrage sans clé, le système start and stop désactivable, les warnings, le pare-brise réglable mécaniquement sur 2 positions (en inclinaison), un écran TFT couleur de 5’’ connecté à l’application maison Honda Roadsync, un contrôle de traction facilement désactivable et des pneumatiques Metzeler Tourance. Les poignées chauffantes sont optionnelles.

Mais bien qu’à l’instar du PCX, cet ADV se veuille basique et que certains détails de finition (comme l’intégration du faisceau électrique) prêtent le flanc à la critique, l’équipement de qualité rassure : les suspensions Showa constituées d’une fourche télescopique au débattement de 130 mm et d’une paire d’amortisseur à bonbonnes séparées de 110 mm de débattement impressionnent. Le double optique à led et la face avant large font de ce scooter un objet valorisant. Les coloris qualitatifs correspondent aux standards japonais. Les pneus premium inspirent confiance. En fait, cet ADV « fait » beaucoup moins urbain qu’un PCX même si sa compacité fait la part belle au pilote et moins au passager. Mais sur le fond, bien que l’engin soit censé être tout terrain, il est aussi compact que les petits Voge SR1 et Kymco Skytown.

Quant aux aspects pratiques, un petit vide-poche (2 l) est présent dans le tablier, le coffre sous la selle d’une capacité de 29 l accepte un petit casque intégral mais pas un gros modulaire et encore moins un casque « aventure ». La capacité du réservoir (8,1 l) autorise 380 km d’autonomie et une prise USB-A est montée en série.