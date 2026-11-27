C’est curieusement dans une région montagneuse que nous avons été invités à découvrir ce 125 cm³ et plutôt que de débuter l’essai en zone urbaine, nous avons presque directement attaqué les lacets pentus menant au mont Etna.

Et pour être franc, les 12 ch du petit mono suffisent difficilement à entraîner les 133 kg du scooter lestés des 90 kg du pilote : il était ainsi difficile de dépasser 50 km/h en côte après un départ arrêté, donc pas simple de dépasser les cars de touristes, assez nombreux sur ce parcours. On a donc tout loisir de s’intéresser en détail aux autres aspects de cette petite machine, à commencer par son confort de suspension notable, en particulier celui de la fourche, plutôt onctueuse. Le combiné arrière est plus sec mais le confort reste acceptable. Pour ne rien gâcher, la position de conduite est agréable pour les grands gabarits : l’ADV est logeable même si le tunnel central large empêche d’effacer complètement les pieds derrière le tablier. Coté protection, la bulle en position relevée est efficace mais le haut du corps reste exposé… évidemment bien moins qu’un PCX, qui est un scooter nu. Pour l’utilisation hivernale, il faudra investir dans un pare-brise haut doublé d’une paire de manchons.

Heureusement, après les côtes viennent les descentes… et les hautes vitesses ! En pente, le petit Honda accroche les 120 km/h compteur, il paraît alors très léger et particulièrement vif mais les suspensions canalisent plutôt bien les mouvements dans les zones bosselées. Le freinage Nissin est efficace mais l’absence d’ABS à l’arrière oblige quand même à garder la tête froide car les blocages de roue sont possibles en cas de freinage d’urgence ! Quant à la garde au sol, elle permet de prendre pas mal d’angle avant que la béquille centrale ne vienne lécher le bitume.

De retour en ville, l’ADV se montre toujours aussi équilibré. Le bloc eSP + est plein et coupleux et ce roi du surplace fait demi-tour dans un mouchoir de poche. Cependant, l’architecture monocylindre s’avère plutôt vibrante et peu agréable au ralenti et à très basse vitesse. Aussi, le frein moteur important reste sensible presque jusqu’à l’arrêt complet et oblige à constamment jouer de la poignée de gaz : une roue libre qui s’engagerait à 15 ou 20 km/h rendrait la conduite urbaine bien plus souple ! C’est le principal défaut à notre sens, compensé cependant par une réponse à la poignée de gaz souple et sans à-coups.

En tout terrain ?

Nous ne nous attendions pas du tout à tester cet objet hors bitume mais Honda avait prévu une piste large, relativement dure mais poussiéreuse, sinueuse et défoncée pour nous faire éprouver les capacités off road de la bête. Et si évidemment, n’importe quelle moto aurait pû passer cette épreuve, la capacité du train avant de cet ADV à absorber les chocs sans réaction néfaste est étonnant ; l’arrière est plus sec et plus baladeur mais le tout reste contrôlable et permet de rouler à bon rythme. On peut même adopter la position debout en enserrant le tunnel central et ainsi bien contrôler la bête : le revêtement des marche pieds s’avère néanmoins glissant. Quant au freinage, le fait de ne pas avoir d’ABS à l’arrière est un avantage sérieux dans de telles conditions puisque l’avant n’est pas désactivable. Bref, cet ADV125 pourra emprunter les pistes d’Europe du Sud ou de Grèce ou sa hauteur sur patte et la qualité de ses suspensions seront idéales ; en France, sa vocation reste urbaine et ludique mais il ne rechignera jamais à emprunter un bout de chemin dépourvu d’ornière !