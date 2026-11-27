En positionnant son ADV125 à 3 999 €, Honda propose une alternative ludique et pratique à son propre PCX125, mais aussi et surtout, un scooter 125 permis B financièrement accessible et compétitif par rapport à la concurrence chinoise. La face avant moderne, la ligne dynamique et les coloris qualitatifs rendent l’objet valorisant et la garantie 6 ans doublée d’un réseau de concessionnaires très développé et d’un entretien réduit sécurisent l’achat. La tenue de route est sécurisante et le confort de selle est réel. Évidemment, la puissance est modeste puisqu’il manque 3 canassons pour atteindre le maximum légal autorisé pour les 125 permis B mais le poids est réduit : l’Orcal Ario + (en promotion à 3 490 €) est donné pour 149 kg à sec, le Voge SR1 ADV (3 395 €) pèse 141 kg à sec contre 133 kg tous pleins faits pour le crossover Honda. Les garanties sont réduites à 2 ans (Orcal) et 3 ans (Voge), donc beaucoup moins que les 6 ans de Honda et la valeur à la revente d’un véhicule Honda est potentiellement plus élevée. Enfin, avec 115 mm, les deux crossover chinois disposent de débattements de suspensions modestes comparés aux 130 mm à l’avant qui font merveille au moment d’absorber les bouleversements d’une piste méditerranéenne ou plus prosaïquement, les nids-de-poule du réseau routier hexagonal ! En plus d’être réussi, cet ADV est plus séduisant car plus pratique et plus polyvalent que le PCX, et nous a séduits par son confort général et sa vivacité : assurément une valeur sûre, pas trop chère mais pas du tout cheap !

Honda ADV 125 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









Caradisiac a aimé

Look

Confort

Agilité

Qualité des suspensions

Renue de route

Tarifs Caradisiac n’a pas aimé Trop de frein moteur sous 20 km/h

Manque de puissance

Tunnel central large

La fiche technique du Honda ADV 125