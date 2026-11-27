Avec son nouveau scooter 125 crossover à 3 999 €, Honda va-t-elle anesthésier la concurrence chinoise ?
3. L’avis de la rédaction sur le Honda ADV 125
En positionnant son ADV125 à 3 999 €, Honda propose une alternative ludique et pratique à son propre PCX125, mais aussi et surtout, un scooter 125 permis B financièrement accessible et compétitif par rapport à la concurrence chinoise. La face avant moderne, la ligne dynamique et les coloris qualitatifs rendent l’objet valorisant et la garantie 6 ans doublée d’un réseau de concessionnaires très développé et d’un entretien réduit sécurisent l’achat. La tenue de route est sécurisante et le confort de selle est réel. Évidemment, la puissance est modeste puisqu’il manque 3 canassons pour atteindre le maximum légal autorisé pour les 125 permis B mais le poids est réduit : l’Orcal Ario + (en promotion à 3 490 €) est donné pour 149 kg à sec, le Voge SR1 ADV (3 395 €) pèse 141 kg à sec contre 133 kg tous pleins faits pour le crossover Honda. Les garanties sont réduites à 2 ans (Orcal) et 3 ans (Voge), donc beaucoup moins que les 6 ans de Honda et la valeur à la revente d’un véhicule Honda est potentiellement plus élevée. Enfin, avec 115 mm, les deux crossover chinois disposent de débattements de suspensions modestes comparés aux 130 mm à l’avant qui font merveille au moment d’absorber les bouleversements d’une piste méditerranéenne ou plus prosaïquement, les nids-de-poule du réseau routier hexagonal ! En plus d’être réussi, cet ADV est plus séduisant car plus pratique et plus polyvalent que le PCX, et nous a séduits par son confort général et sa vivacité : assurément une valeur sûre, pas trop chère mais pas du tout cheap !
|Honda ADV 125
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
Caradisiac a aimé
- Look
- Confort
- Agilité
- Qualité des suspensions
- Renue de route
- Tarifs
Caradisiac n’a pas aimé
- Trop de frein moteur sous 20 km/h
- Manque de puissance
- Tunnel central large
La fiche technique du Honda ADV 125
|Moteur
|Type
|monocylindre, 4 temps, 1 ACT, 4 soupapes, refroidissement liquide
|Cylindrée
|124,9 cm³
|Alésage/Course
|53,5 x 55,5 mm
|Puissance maxi
|9,2 kW à 8 500 trs/mn
|Couple maxi
|11,7 NM à 6500 trs/mn
|Rapport volumétrique
|11:5
|Alimentation
|Injection électronique PGM-FI
|Capacité de carburant
|8,1 l (réserve, NC)
|Emissions CO2
|NC g/km
|Norme
|Euro 5 +
|Consommation annoncée (WMTC)
|2,1 l/100 km
|Consommation vérifiée
|non mesuré
|Batterie
|12V
|Transmission
|Embrayage
|Centrifuge à sec
|Boite
|CVT
|Transmission finale
|courroie
|Partie cycle
|Cadre
|berceau en tubes d’acier
|Bras oscillant
|moteur
|Dimensions
|L : 1950mm, l : 763 mm ; h 1196/1270 mm
|Empattement
|1324 mm
|Angle de chasse
|26,5 °
|Chasse
|85 mm
|Garde au sol
|165 mm
|Hauteur de selle
|780 mm
|Poids
|133 kg plein faits
|Suspensions
|Avant
|Fourche télescopique Showa ø 31, deb. 130 mm,
|Arrière
|Combiné amortisseur Showa non réglables, déb 110 mm
|Roues
|Type
|Tubeless
|Dimensions jantes AV/AR
|2,5’’ x 14 / 3,5’’ X 13
|Pneumatiques
|Metzeler Tourance 110/80 x 14 – 130/70 x 13
|Freins
|Avant
|Disque ø 240 mm, étriers flottant Nissin 2 pistons juxtaposés, ABS
|Arrière
|Disque ø 220 mm étrier flottant Nissin 1 pistons
|Equipement électronique de série
|Tableau de bord
|TFT 5’’
|Contrôle de traction
|Série/deconnectable
|ABS
|Série (1 voie, non deconnectable)
|Modes de conduite
|non
|Divers
|Feu et clignotants à LED, démarrage sans clé, connectivité Roadsync, start & stop, clignotement du feux stop lors des freinages d’urgence
|Aspects pratiques
|Commandes réglables
|non
|Bulle réglable
|Oui (2 positions)
|Alarme
|non
|démarrage sans clé
|série
|alimentation électrique
|USB-A
|Poignée de maintien passager
|oui
|Béquille centrale
|oui
|Poignées chauffantes
|option
|Tarif
|3 999,00 €
|Coloris/Versions
|Blanc – noir – gris- rouge
|Garantie
|6 ans
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