Leader du marché de la moto électrique, Zero Motorcycles vient d’établir une nouvelle référence avec l’un de ses modèles de série : la DS.

Une Zero DS, 100 % électrique et sans aucune modification technique vient d’établir un nouveau record du monde, enregistré par la référence du genre, le « Guinness World Records », dans la catégorie « plus longue distance parcourue à moto électrique avec une seule charge », en couvrant 436,5 kilomètres. Cette performance dépasse de 125,8 kilomètres, soit plus de 40 %, le précédent record de 310,689 kilomètres.

Le trajet a mené la Zero DS de la région alpine franco-italienne jusqu’à la côte méditerranéenne, en franchissant des cols de montagne et en traversant villes et villages, suivant un itinéraire préparé en amont par la marque. À noter qu’aucune portion d’autoroute n’a été empruntée par l’équipe de la marque.

Trois motos au-dessus du précédent record du monde

La DS de Jelle Verstaen n’a pas fait le trajet seule.

Deux autres pilotes sur des motos Zero de série l’accompagnaient, et tous trois ont largement dépassé le précédent record de 310,689 kilomètres. Louis Renaud, un client de la marque, a participé au guidon de sa propre SR/S de série, parcouru 350 kilomètres et terminé avec 4 % de charge restante dans la batterie. Jenny Brookes, Senior Global Brand Manager de la firme californienne, a pour sa part roulé 384 kilomètres sur une DSR/X de série, jusqu’à épuisement de la batterie.

Si le départ s’est fait sous le soleil, les 100 derniers kilomètres ont été parcourus sous une pluie battante en Camargue.

La moto, équipée du pack d’origine Z-Force de 15,6 kWh couplé à l’option catalogue Power Tank (3,6 kWh), pour une capacité totale de 19,2 kWh était pilotée par Jelle Verstaen.

Avec une vitesse moyenne maintenue autour de 52 km/h, le pilote a pu optimiser le moteur à aimants permanents et maximiser la régénération d’énergie au freinage lors des descentes de cols.

Si l’autonomie des motos Zero a de quoi rassurer les futurs clients, il reste encore à améliorer le temps de recharge des batteries pour véritablement pouvoir rivaliser les yeux dans les yeux avec les modèles thermiques. Un nouveau cheval de bataille pour les constructeurs de motos électriques s’ils veulent véritablement séduire une communauté encore sceptique.