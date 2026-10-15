MotoGP, KTM : Bajaj voulait-il déplacer le cœur de l'Autriche en Inde ? Neumeister défend ses 440 ingénieurs

KTM a changé de propriétaire. Pas question, pour autant, de changer de nationalité industrielle. C'est le message que Gottfried Neumeister entend faire passer après les interrogations suscitées par la prise de contrôle du constructeur autrichien par Bajaj.

Car derrière la question des usines se cache un enjeu plus profond : que restera-t-il de l'identité KTM si les décisions industrielles sont désormais prises selon les critères d'un géant indien de la moto ?

L'Inde fabrique déjà des KTM : où placer la frontière ?

La question d'une délocalisation n'est pas entièrement nouvelle. Depuis plusieurs années, Bajaj produit à Chakan, en Inde, des modèles KTM de petites cylindrées, notamment les familles 125, 250 et 390.

Cette organisation permet de bénéficier d'une base industrielle adaptée aux volumes importants et aux marchés sensibles aux prix. Mais les modèles de plus grosse cylindrée et les activités techniques de Mattighofen représentent un autre enjeu.

C'est cette implantation que Neumeister entend défendre. Le dirigeant met notamment en avant les compétences accumulées en Autriche : « Nous comptons plus de 440 ingénieurs qui conçoivent des produits de pointe et établissent de nouvelles normes. »

L'argument dépasse la seule question des emplois. Déplacer une production peut permettre de réduire certains coûts. Reconstituer ailleurs un écosystème de conception, de développement et de savoir-faire industriel constitue une opération autrement plus complexe.

Bajaj et KTM : deux cultures industrielles à réconcilier

Les déclarations de Neumeister révèlent toutefois une divergence initiale plus significative encore. Elle concerne la compétition. « Au départ, ils comprenaient mal le sport moto », explique le PDG à propos de ses interlocuteurs indiens. « Ils viennent du monde des véhicules de tous les jours, où les ventes sont dictées par le prix. Les critères qui comptent là-bas sont différents de ceux d'ici. »

Neumeister raconte avoir effectué plusieurs voyages en Inde pour défendre sa vision. Ce contraste illustre les deux modèles économiques qu'il faut désormais faire cohabiter. Bajaj possède une solide expérience des motos destinées à la mobilité quotidienne, produites en grandes séries.

KTM a construit une part essentielle de sa réputation sur la performance, la compétition et le développement de machines à forte identité sportive. L'un recherche notamment les économies d'échelle. L'autre doit préserver une valeur de marque qui ne se résume pas au coût de fabrication.

Le MotoGP a dû convaincre ses nouveaux propriétaires

Neumeister établit un lien direct entre ses discussions avec Bajaj et l'avenir de KTM en catégorie reine. « Nous n'aurions pas pu nous engager en MotoGP pour les cinq prochaines années sans leur soutien. » Autrement dit, la poursuite du programme MotoGP n'allait pas nécessairement de soi après la restructuration financière.

Il fallait obtenir l'adhésion d'un actionnaire dont les priorités industrielles différaient de celles historiquement défendues à Mattighofen. Ce soutien constitue un signal important pour le paddock. KTM ne présente plus simplement son engagement sportif comme un héritage à protéger : il doit désormais être compatible avec les exigences économiques de son nouveau propriétaire.

La question de sa compétitivité future reste entière, notamment à l'approche de la révolution réglementaire de 2027. Mais la volonté de poursuivre l'aventure est, selon Neumeister, désormais partagée.

Une KTM autrichienne sous contrôle indien : le nouvel équilibre

Il serait excessif de conclure que Bajaj avait arrêté un projet de transfert intégral de la production vers l'Inde. Les déclarations du PDG répondent à des spéculations, sans établir qu'une telle décision avait été prise.

Elles montrent néanmoins que le maintien des compétences autrichiennes est devenu un sujet stratégique. La véritable question ne consiste donc pas à choisir entre l'Autriche et l'Inde. Elle consiste à déterminer comment KTM peut profiter de la puissance industrielle de Bajaj sans perdre ce qui justifie son positionnement sportif et technologique.

Neumeister a obtenu le soutien nécessaire pour poursuivre le MotoGP. Il affirme également vouloir préserver le cœur industriel autrichien de KTM. Reste maintenant à démontrer que ces deux engagements peuvent résister durablement aux impératifs financiers qui ont précisément conduit le constructeur à changer de propriétaire.