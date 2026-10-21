Déjà particulièrement affûtée, la BMW M 1000 RR profite de son millésime 2027 pour hériter d’un nouveau cadre M Motorsport hérité de la compétition.

Directement issu des données récoltées en Championnat du Monde Superbike, ce nouveau cadre tubulaire et moulé en aluminium adopte une géométrie aux parois affinées jusqu’à 30 %, pour poids en baisse de - 1,3 kg par rapport à la version précédente, favorisant l’agilité et la vivacité dans les pifs-pafs. Le cadre autorise une déformation contrôlée lorsque la moto est sur l’angle maximal. En complétant le travail des suspensions KYB/M, cette flexion offre un contact pneu/sol plus constant et une usure plus régulière de la gomme.

Il permet aussi de maintenir un niveau de rigidité élevé sous fortes contraintes pour encaisser les gros freinages en bout de ligne droite et retransmettre la puissance sans déformer l’assiette.

Un développement et un assemblage qui mettent à contribution tout le savoir-faire de BMW

Avant de l’intégrer à sa sportive haut de gamme, BMW a réuni pour cela le développement du châssis, la simulation et les essais à Munich, l’expertise de la fonderie d’alliages légers à Landshut, ainsi que les compétences en soudage, revêtement et usinage de l’usine de motos de Berlin pour un travail collégial.

Au centre de développement BMW Motorrad de Munich, la géométrie, les épaisseurs de paroi et la répartition de la rigidité sont conçues numériquement, puis validées par des simulations, sur bancs d’essai et lors d’essais de roulage. Les données de production approuvées servent de base à la fabrication des quatre éléments moulés : la tête de direction, les parties latérales gauche et droite et la partie arrière, sur le site BMW Group de Landshut. Les quatre éléments sont ensuite positionnés et assemblés à l’usine BMW de Berlin pour former le cadre par soudage TIG. Un traitement ultérieur par cataphorèse assure une protection uniforme contre la corrosion, y compris à l’intérieur des cavités accessibles.

Ce nouveau cadre équipe de série la BMW M 1000 RR dès ce millésime 2027 (à partir de 37 000 euros).