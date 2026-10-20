Depuis son retour sur le marché européen en 2024, la Honda CBR600RR s’est vendue à plus de 9 600 unités en Europe. Un signal encourageant pour la Supersport japonaise.

Pour son millésime 2027, elle profite d’améliorations qui viennent la rapprocher de sa grande sœur, la CBR1000RR-R Fireblade.

Au cœur de la machine, on retrouve le moteur quatre cylindres en ligne à 16 soupapes (double arbre à cames en tête) développant 121 chevaux à 14 250 tr/min. Il est doté d’un embrayage à glissement limité (assisté) et d’un shifter (passage de rapports à la volée) de série.

La commande des gaz électronique (« Throttle By Wire »), associée à une centrale inertielle (IMU) Bosch à six axes, permet de choisir entre trois modes de conduite prédéfinis et deux modes personnalisables (« User »). Ces derniers offrent un réglage précis de la puissance moteur, du frein moteur, du contrôle du cabrage (« Wheelie Control ») et du système de contrôle de couple Honda (HSTC), réglable sur 9 niveaux. L’ABS actif en virage et le système de contrôle du soulèvement de la roue arrière complètent cet arsenal technologique.

Jusqu’ici rien ne change pour la sportive de moyenne cylindrée.

Des ajustements pour la Supersport Honda

Du côté de la partie-cycle, si on retrouve le cadre périmétrique en aluminium, le bras oscillant en aluminium, l’amortisseur de direction électronique Honda (HESD), la fourche inversée Showa « Big Piston » de 41 mm et une suspension arrière Showa de type « Unit Pro-Link », le freinage avant est désormais assuré par de nouveaux étriers radiaux à quatre pistons Nissin mordant des disques flottants de 310 mm dérivés de la Fireblade, ainsi qu’un système ABS mis à jour proposant trois modes : Standard, Track (circuit) et Race (compétition). Trois kits « HRC Race » sont aussi proposés pour une utilisation exclusive sur piste ou en compétition.

Affichant 194 kg tous pleins faits sur la balance, la Honda CBR600RR 2027 profite aussi d’un carénage avant redessiné en s’inspirant de la CBR1000RR-R Fireblade. Il intègre un nouveau masque avant doté d’un aileron, intégré sous les projecteurs afin d’offrir une ligne plus épurée.

Enfin, un écran TFT de cinq pouces, amélioré, optimise l’interaction avec le pilote et la lisibilité des informations.

La Honda CBR600RR millésime 2027 sera disponible en coloris « Ignition Red TriColour » (tricolore rouge) et en « Matt Ballistic Black Metallic ».