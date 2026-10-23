Le renouveau de Norton s’apprête à entrer dans une nouvelle phase.

Après avoir renoué avec le devant de la scène grâce aux gammes Manx R et Atlas, la marque britannique Norton prépare une moto de plus petite cylindrée, visant un public bien plus large. Et il ne faudra pas patienter très longtemps avant de la découvrir puisque sa grande première mondiale est prévue lors du prochain salon EICMA de Milan, qui se tiendra du 3 au 8 novembre.

Soutenue par le groupe indien TVS Motor, qui a racheté la marque en 2020 et y a déjà injecté près de 300 millions d’euros, Norton dévoilera lors du salon milanais une machine bien plus accessible, taillée sur mesure pour les titulaires du permis A2.

Baptisée en interne « Série H », cette plateforme inédite inaugurera une nouvelle famille de modèles monocylindres. La première moto de cette lignée sera un roadster rétro au charme typiquement britannique.

Un roadster inédit dans le catalogue Norton

Si les données techniques officielles restent encore sous scellés, les premières indiscrétions font état d’un monocylindre de 450 cm³ à refroidissement liquide couplé à une boîte de vitesses à six rapports. Le bloc devrait développer entre 40 et 45 ch pour un couple d’environ 45 Nm.

La Norton 450 monocylindre sera produite dans l’usine TVS en Inde et viendra concurrencer d’autres motos fabriquées en Inde, telles que la Royal Enfield Guerrilla 450 et la Triumph Tracker 400.

Si le nom commercial définitif reste un mystère, la marque a récemment déposé plusieurs appellations historiques comme Roven, Inter, Avalon, Electra ou encore Combat. Par ailleurs, cette plateforme monocylindre pourrait rapidement donner naissance à d’autres déclinaisons : un scrambler, un trail de moyenne cylindrée ou un petit custom sont déjà dans les tuyaux.