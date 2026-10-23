Norton veut rivaliser avec Royal Enfield et Triumph sur le marché des moyennes cylindrées
Relancée sous la houlette du géant indien TVS Motor, la mythique marque britannique Norton présentera dans les prochains jours un roadster monocylindre de 450 cm³. Une nouveauté qui viendra chasser directement sur les terres de Royal Enfield et Triumph.
Le renouveau de Norton s’apprête à entrer dans une nouvelle phase.
Après avoir renoué avec le devant de la scène grâce aux gammes Manx R et Atlas, la marque britannique Norton prépare une moto de plus petite cylindrée, visant un public bien plus large. Et il ne faudra pas patienter très longtemps avant de la découvrir puisque sa grande première mondiale est prévue lors du prochain salon EICMA de Milan, qui se tiendra du 3 au 8 novembre.
Soutenue par le groupe indien TVS Motor, qui a racheté la marque en 2020 et y a déjà injecté près de 300 millions d’euros, Norton dévoilera lors du salon milanais une machine bien plus accessible, taillée sur mesure pour les titulaires du permis A2.
Baptisée en interne « Série H », cette plateforme inédite inaugurera une nouvelle famille de modèles monocylindres. La première moto de cette lignée sera un roadster rétro au charme typiquement britannique.
Un roadster inédit dans le catalogue Norton
Si les données techniques officielles restent encore sous scellés, les premières indiscrétions font état d’un monocylindre de 450 cm³ à refroidissement liquide couplé à une boîte de vitesses à six rapports. Le bloc devrait développer entre 40 et 45 ch pour un couple d’environ 45 Nm.
La Norton 450 monocylindre sera produite dans l’usine TVS en Inde et viendra concurrencer d’autres motos fabriquées en Inde, telles que la Royal Enfield Guerrilla 450 et la Triumph Tracker 400.
Si le nom commercial définitif reste un mystère, la marque a récemment déposé plusieurs appellations historiques comme Roven, Inter, Avalon, Electra ou encore Combat. Par ailleurs, cette plateforme monocylindre pourrait rapidement donner naissance à d’autres déclinaisons : un scrambler, un trail de moyenne cylindrée ou un petit custom sont déjà dans les tuyaux.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération