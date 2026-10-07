Forte de ses sept titres mondiaux en WorldSBK, la référence hypersport de Kawasaki prépare la saison 2027. Et c’est donc tout logiquement que la marque japonaise reconduit ses emblématiques Ninja ZX-10R et sa déclinaison ultra-exclusive ZX-10RR.

Les deux modèles ayant bénéficié d’une large mise à jour l’année dernière, elles conservent pour leur millésime 2027 l’intégralité de leurs caractéristiques, tant esthétiques que mécaniques ou électroniques.

On retrouve donc le package aérodynamique, doté de larges ailerons, qui augmentent l’appui à haute vitesse et améliorent la précision du train avant en virage. Des appendices qui génèrent 25 % d’appui en plus selon les ingénieurs japonais.

Le moteur quatre-cylindres en ligne de 998 cm3 de la Ninja ZX-10R, homologué Euro5 + depuis l’année dernière, offre une puissance de 203 chevaux (213 chevaux avec Ram Air).

Les doubles étriers monoblocs Brembo M50 hautes performances, associés à de grands disques de 330 mm et à un maître-cylindre radial assurent toujours le freinage de la Kawasaki ZX-10R. Sur la RR, cet équipement est complété par des durites de frein avant tressées en acier.

Au niveau du poste de pilotage de la sportive, on retrouve l’écran couleur TFT de 5 pouces connecté via l’application Rideology The App Motorcycle avec navigation virage par virage.

Un même ADN sportif, deux versions de la Kawasaki ZX-10R

Et si la ZX-10R est encore trop sage pour vous, la version RR, limitée à 500 exemplaires dans le monde, est un modèle monoplace orienté circuit qui repousse les limites de la version de base grâce à des modifications du moteur et du châssis, notamment des bielles en titane Pankl et des pistons allégés, un traitement au titane des tubes internes de fourche ainsi que des réglages de suspension arrière finement optimisés.

Disponibles en « Noir Metallic Flat Spark/Noir Metallic Spark » ou « Vert Lime Green/Bleu 24 » pour la Kawasaki ZX-10R et dans un unique coloris « Vert Lime Green » pour la déclinaison RR, les deux motos n’ont pas encore de tarifs officiels pour 2027. Pour rappel, la version 2026 de la Kawasaki ZX-10R est actuellement affichée à 18 999 €.