Moto Guzzi « The Trip », le roadster A2 prêt à bousculer la catégorie !
Une petite révolution arrive du côté de Mandello del Lario. En amont du salon de Milan, Moto Guzzi dévoile « The Trip », un roadster 500 cm³ accessible, agile et bardé de technologies. Une nouveauté taillée pour séduire les permis A2 comme les motards chevronnés.
Elle sera assurément la vedette du stand Moto Guzzi du salon de Milan 2026.
« Elle », c’est la toute nouvelle Moto Guzzi « The Trip », un tout nouveau roadster de 500 cm³ conçu pour la ville comme pour les escapades du week-end, comme le dévoile Moto Guzzi : « pour ceux qui recherchent le caractère d’une marque légendaire, allié à la facilité d’utilisation qu’exige notre mode de vie actuel. »
Pour séduire une nouvelle génération de pilotes tout en rassurant les habitués, Moto Guzzi a misé sur une prise en main immédiate. Avec seulement 180 kg en ordre de marche sur la balance et une hauteur de selle très accessible fixée à 790 mm, la « The Trip » s’annonce particulièrement intuitive et ludique.
Le réservoir en métal de 15 litres surplombe un nouveau moteur bicylindre parallèle moderne. Développant près de 48 chevaux, il délivre la puissance maximale autorisée pour le permis A2 et est mis en valeur par une finition noire.
Une motorisation inédite mais un style conservateur
On retrouve la signature lumineuse à LED représentant l’aigle Moto Guzzi, ainsi qu’un écran TFT circulaire de 3,6 pouces connecté et des commodos rétroéclairés au guidon.
Le roadster Moto Guzzi est aussi équipé d’un accélérateur électronique Ride-by-Wire avec trois modes de conduite (Road, Sport et Rain). Une navigation GPS par pictogrammes et un QuickShifter sont proposés au catalogue des accessoires.
À découvrir plus en détail sur le prochain salon de Milan, la semaine prochaine, la Moto Guzzi The Trip sera déclinée en trois coloris : noir, vert et rouge, accompagnés d’une série limitée de lancement baptisée « The Opening » pour les premiers acheteurs.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération