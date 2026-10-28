Elle sera assurément la vedette du stand Moto Guzzi du salon de Milan 2026.

« Elle », c’est la toute nouvelle Moto Guzzi « The Trip », un tout nouveau roadster de 500 cm³ conçu pour la ville comme pour les escapades du week-end, comme le dévoile Moto Guzzi : « pour ceux qui recherchent le caractère d’une marque légendaire, allié à la facilité d’utilisation qu’exige notre mode de vie actuel. »

Pour séduire une nouvelle génération de pilotes tout en rassurant les habitués, Moto Guzzi a misé sur une prise en main immédiate. Avec seulement 180 kg en ordre de marche sur la balance et une hauteur de selle très accessible fixée à 790 mm, la « The Trip » s’annonce particulièrement intuitive et ludique.

Le réservoir en métal de 15 litres surplombe un nouveau moteur bicylindre parallèle moderne. Développant près de 48 chevaux, il délivre la puissance maximale autorisée pour le permis A2 et est mis en valeur par une finition noire.

Une motorisation inédite mais un style conservateur

On retrouve la signature lumineuse à LED représentant l’aigle Moto Guzzi, ainsi qu’un écran TFT circulaire de 3,6 pouces connecté et des commodos rétroéclairés au guidon.

Le roadster Moto Guzzi est aussi équipé d’un accélérateur électronique Ride-by-Wire avec trois modes de conduite (Road, Sport et Rain). Une navigation GPS par pictogrammes et un QuickShifter sont proposés au catalogue des accessoires.

À découvrir plus en détail sur le prochain salon de Milan, la semaine prochaine, la Moto Guzzi The Trip sera déclinée en trois coloris : noir, vert et rouge, accompagnés d’une série limitée de lancement baptisée « The Opening » pour les premiers acheteurs.