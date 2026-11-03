C’est en 1982, qu’est apparue pour la première fois, l’appelation Ténéré chez Yamaha sur la XT500. Ensuite, c’est devenu une véritable dynastie, qui a permis à la firme nippone de s’imposer à plusieurs reprises dans les épreuves de Rallye-Raid.

Aujourd’hui, celle-ci est toujours au catalogue avec une 700 cc, déclinée en de multiples versions plus ou moins radicales, mais toujours orientée aventure. Bénéficiant d’une grosse communauté autour de ce modèle, de nombreux clients souhaitaient que la famille Ténéré soit élargie. Leurs demandes ont été entendues puisqu’Olivier Prévost, le PDG de Yamaha Europe a dévoilé un concept qui préfigure une déclinaison 400cc.

Ce nouveau trail conçu sur une plateforme inédite est animé par un monocylindre inédit conçu pour offrir un rendement élevé, un couple généreux à bas et moyen régime ainsi que des performances exploitables à haut régime. Du nouveau également au niveau de la partie cycle un cadre inédit alliant rigidité et légèreté, des suspensions KYB à grand débattement à l’avant et à l’arrière et des roues de 21 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière, chaussées en Michelin Anakee Wild. À noter que sur ce concept, l’échappement en titane est signé Akrapovič.

Pas de surprise au niveau du style, qui reste dans la lignée de la T7 avec une silhouette étroite, un réservoir bas et plat.

Ce concept Ténéré 4 officialise la volonté de Yamaha de s’attaquer au segment très disputé des trails mid-size/légers (autour des 400 – 450 cm³), un créneau aujourd’hui animé par des machines comme la KTM 390 Adventure, la Royal Enfield Himalayan 450 ou la CFMOTO 450MT. Yamaha souhaite donc combler le chaînon manquant dans son offre adventure en offrant une véritable alternative trail-enduro polyvalente pour les jeunes permis comme pour les baroudeurs à la recherche d’une monture moins lourde que les twins de moyenne cylindrée.

Il ne reste plus qu’à attendre la version définitive, mais pour cela il faudra encore patienter..