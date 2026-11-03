L’an passé, au même salon de Milan, Yamaha avait annoncé un plan produit ambitieux avec le lancement de 10 nouveaux modèles en l’espace de trois ans. Cette édition 2026 d’EICMA permet de voir les premières nouveautés de ce plan. La principale est bien évidemment la gamme RW, une nouvelle gamme de trails et scooters axés sur l’aventure. Mais ce n’est pas tout car le constructeur est conscient également de la montée en puissance de l’électrique et de la mobilité alternative. Résultat, deux nouveaux scooters électriques vont voir le jour.

Un Nmax passe à l’électrique

Le premier n’est pas vraiment une nouveauté puisqu’il s’agit de la déclinaison électrique d’une star du marché du scooter. Le Nmax, bien connu chez Yamaha bascule donc au zéro émission. Reposant sur une toute nouvelle plateforme A1 EV dédiée, le NMax E est un équivalent 125cc avec une puissance de 5 kW à 3 500 tr/min (avec une crête de 7,5 kW) et un couple de 33,3 Nm à 500 tr/min. Il est alimenté par une batterie de 3,5 kWh permettant une autonomie de 104 km.

Le Nmax E est équipé d’un chargeur embarqué, avec le port situé à l’intérieur du vide-poche avant, Il est conçu pour accueillir les chargeurs publics AC Type 2 pour voitures, et le NMAX E peut également être branché sur une prise domestique à l’aide d’un câble dédié. Le chargeur embarqué a une puissance de 800 W et, pour une utilisation quotidienne typique, la batterie peut être rechargée de 0 % à 100 % en 5,5 heures.

Cette version électrique bénéficie également de quelques évolutions esthétiques avec l’adoption de nouveaux optiques et d’un bras oscillant s’inspirant du monde de la moto. Le conducteur aura face à lui un écran TFT couleur de 5 pouces et bénéficiera d’un vaste rangement sous le coffre pouvant accueillir un casque intégral. Deux couleurs seront disponibles : l’Avio Blue et le Platinum Silver. Pas de date de commercialisation ni de prix pour l’instant.

Xenter : en électrique pour commencer

Comme il partage les mêmes éléments techniques que le NMax E, que ce soit la batterie ou le moteur, le Xenter se différencie par ses aspects pratiques avec ses roues de 16 pouces, son plancher plat et son coffre pouvant accueillir un casque intégral. L’autonomie monte à 108 km. Le système de recharge reste identique. Le style lui est bien distinct comme vous pouvez le voir. Il sera vendu dans une seule couleur dénommée Midnight black.