Décidément, Benda aime surprendre.

La marque chinoise, qui se démarquait jusque-là avec des cruisers aux looks originaux et des motorisations audacieuses souhaite visiblement élargir son champ d’action.

Présent sur le salon de Milan, Benda y a dévoilé trois nouveaux modèles qui sortent des standards de la marque : deux roadsters : le Vinster 700 et le Vinster X 700 ainsi que le trail Capra 700.

Les trois nouveautés sont animées par un même moteur bicylindre en V de 691,6 cm³ à refroidissement liquide qui équipe déjà la Rock 707, développant 73,4 chevaux à 9 000 tr/min et un couple de 68 Nm à 6 500 tr/min. Il est associé à une commande électronique des gaz et à un embrayage antidribble multidisque à bain d’huile.

Pour la Capra 700 (220 kg à vide et réservoir de 18 litres), aux ambitions aventurières et routières, on retrouve un cadre treillis en acier et un bras oscillant en aluminium, avec des roues de 21 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière.

Les suspensions sont confiées à une fourche inversée réglable (réglages de compression et de détente à plusieurs niveaux, débattement de 230 mm) et un mono-amortisseur arrière avec réservoir piggyback (course de l’amortisseur de 89 mm pour un débattement de roue arrière de 220 mm, réglages de compression et de détente à plusieurs niveaux).

Perché à 850 mm, le trail dispose également d’un écran TFT vertical, d’un ABS à deux canaux et d’un contrôle de traction, ainsi qu’un port de recharge USB.

Deux roadsters pensés pour le marché européen

En plus de sa Capra 700, Benda a amené à Milan deux nouveaux roadsters : les Vinster 700 et Vinster X 700.

Présentant les mêmes caractéristiques techniques que le trail, les deux déclinaisons du roadster s’en distinguent logiquement au niveau de la partie-cycle et du style. Un bras oscillant monobras en aluminium et une selle longue et plate s’associent à un double échappement intégré monté en hauteur.

Les deux modèles sont également équipés d’une fourche avant inversée et d’une suspension arrière hydraulique, de freins à disque avant et arrière avec ABS à deux canaux, d’un écran TFT, de ports de recharge USB-A et USB-C et d’un réservoir de 15 litres.

Roadster pur et dur, le Vinster 700 (195 kg) est orienté route avec des roues de 17 pouces, une carrosserie minimaliste, une ligne basse et une hauteur de selle fixée à 830 mm. La version X (200 kg) bascule pour sa part dans l’univers du scrambler routier.

Elle dispose d’une roue avant de 19 pouces, d’une hauteur de selle de 865 mm et fait le plein d’accessoires : garde-boue avant haut, bulle allongée, protège-mains, sabot de protection, sacoche latérale et porte-bagages sur le réservoir.