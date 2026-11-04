150 chevaux, 183 kg, 280 km/h en vitesse de pointe, voici les trois principaux chiffres qu’il faut retenir sur cette nouvelle Zontes 853-R. Ce nouveau roadster chinois un trois cylindres en ligne qui développe 150 ch à 12 500 tr/min et un couple de 90 Nm à 9 000 tr/min, le tout pour un poids contenu de 183 kg. Comme on peut s’en douter les performances sont de tout premier plan avec un 0 à 100 km/h abattu en 2,8 s et une vitesse maximale de 280 km/h. De quoi concurrencer d’autres roadsters sportif comme des BMW S1000 R ou Aprilia Tuono.

Développé à partir d’un châssis inédit, la partie-cycle de cetttes est dotée de suspensions Kayaba entièrement réglables : la fourche équipée de tubes de 43 mm offre un débattement de 115 mm, tandis que l’amortisseur arrière propose un débattement de 58 mm. Le système de freinage repose sur des disques avant flottants de 310 mm, associés à des étriers Brembo M4.30.

Au-delà de ces caractéristiques, ce nouveau roadster se distingue également par ses lignes très agressives avec notamment une tête de fourche qui fait penser aux dernières productions de Suzuki ou KTM.

Il hérite aussi d’ailerons, de nombreux éléments en carbone, mais le plus impressionnant est la partie arrière avec un monobras et une boucle arrière très courte, réduite même à la portion congrue puisqu’elle se finit juste derrière la selle arrière. Les silencieux d’échappement se sont situés en position haute et ressemblent un peu à ceux de l’Aprilia Shiver.

Comme souvent chez les constructeurs chinois, la dotation est très riche avec de série une centrale inertielle (IMU) à six axes, un contrôle de traction, un ABS actif en virage, un shifter bidirectionnel, un système anti-wheeling réglable sur quatre niveaux, un « launch control », une commande des gaz électronique (« ride-by-wire ») et un régulateur de vitesse.

Mais surtout, cette Zontes 853-R inaugure par un nouveau système dénommé « Intelligent Control System 4.0 » avec déverrouillage par technologie NFC, ainsi que l’application Zontes 2.0, qui permet de surveiller divers paramètres de la moto, de la pression des pneus à la localisation du véhicule.

Très séduisant sur le papier, il faudra encore patienter pour découvrir les prix et la date de commercialisation qui sont inconnus.