C’est une certitude, les constructeurs chinois ne font plus rire. Et pour ceux qui en douteraient encore, en voici le meilleur exemple. Avec la V4SR-RR, CF Moto prouve qu’il fait bien partie des constructeurs qui comptent sur la scène internationale. Oui, la marque chinoise sait faire des trails, des quads, des sportives middle size, mais maintenant il franchit une étape supplémentaire avec cette superbike dont le but est de venir chatouiller les Ducati Panigale, BMW S1000 RR ou Aprilia RSV4.

Et pour faire cela, CF Moto n’a pas fait dans la demi-mesure avec tout d’abord un V4 ouvert à 90°, de 1 000 cc de cylindrée pour une puissance de 210 ch obtenue à 15 000 tr/min. La vitesse maximale annoncée est de 315 km/h.

Il y a ensuite tout le travail, qui a été effectué au niveau de l’aérodynamique. Sur le concept, les larges ailerons désormais présents sur bon nombre de modèles bougeaient tout seul. Ils sont toujours présents sur la version de serie et font même partie du système aérodynamique actif, qui selon le constructeur : a été développé pour optimiser la stabilité, le freinage et la maniabilité. Il peut augmenter l’appui sur la roue avant de 20 % juste avant le freinage à 160 km/h par rapport à des ailettes fixes, tandis que son fonctionnement asymétrique à haute vitesse facilite les changements de direction.

Mais ce n’est pas tout puisque CF Moto s’est associé à des partenaires de haut niveau comme par exemple Brembo pour le freinage, Öhlins pour les suspensions, Akropovic pour l’échappement qui se termine par deux silencieux superposés côté droit à mi-hauteur et Pirelli pour les pneumatiques.

Une version Carbon Black encore plus radicale

Et pour ceux qui ne se satisferaient pas de la V4SR-RR, CF Moto dévoile la Carbon black, version encore plus radicale avec bon nombre d’éléments issus directement de la compétition avec des pièces en carbone, un échappement en titane, etc.

Il faudra encore patienter pour voir cette V4SR-RR sur les routes. Elle devrait arriver à la mi-2027 avant d’être engagé la saison suivante en Superbike. Les tarifs ne sont pas encore connus, mais ils devraient être nettement moins chers que la concurrence. J’en connais certains qui commencent à trembler.