Succès commercial indéniable depuis son arrivée sur le marché, la CFMoto 450MT a redonné un nouveau souffle au segment des trails de moyennes cylindrées.

Aujourd’hui affiché à 5 999 euros, la 450MT devrait prochainement profiter d’une mise à jour, avec une amélioration des performances globales grâce à une cylindrée accrue et un équipement plus complet.

Après la fuite d’images de prototypes camouflés, les rumeurs ont enflé sur la présentation prochaine de l’évolution de la 450MT. Le trail devrait notamment profiter de l’augmentation de cylindrée du moteur de 450 cm3 de CFMoto. Le moteur bicylindre en ligne, doté d’un refroidissement liquide, d’une injection électronique Bosch et d’un vilebrequin calé à 270° est ainsi passé de 72 mm × 55,2 mm à 74 mm × 61,2 mm, pour atteindre une cylindrée finale de 526 cm³. Le taux de compression a également été porté à 12,5 : 1. Le résultat final est une puissance de 53 chevaux à 9 000 tr/min et un couple maximal de 51 Nm, des chiffres en nette progression par rapport à ceux de la variante « 450 ».

Un trail plus puissant et plus « routier »

Parmi les autres modifications dont profiterait la future 550MT, on peut aussi évoquer une boucle arrière renforcée, permettant la fixation d’un kit de valises latérales et d’un top-case de grande capacité, une bulle et une selle redessinées, mais aussi des étriers de frein à montage radial, un écran TFT incurvé avec navigation intégrée, un accélérateur électronique (Ride-by-Wire) ou encore un régulateur de vitesse.

Reste à savoir quand cette nouvelle génération du trail chinois sera disponible en Europe, et surtout, à quel tarif.