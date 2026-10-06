La Chine n’inonde plus seulement son marché : près de deux motos sur trois partent désormais à l’étranger

2,1 millions de motos vendues en un seul mois … L'échelle donne déjà le vertige. En août, l'industrie chinoise a produit 2 138 500 motos et en a vendu 2 103 900. L'activité a certes ralenti par rapport à juillet, avec des baisses respectives de 5,78 % et 5,27 %. Mais sur un an, la tendance reste vigoureuse : +12,94 % pour la production et +13 % pour les ventes.

Le marché intérieur progresse lui aussi, mais beaucoup plus lentement. Les ventes domestiques ont atteint 766 700 unités, soit seulement +3,92 % sur un an. C'est donc ailleurs que se trouve désormais le véritable accélérateur.

1,34 million de motos chinoises ont quitté le pays en août

Sur le seul mois d'août, 1 337 200 motos ont été exportées. C'est 18,97 % de plus qu'un an auparavant. Rapporté aux 2,104 millions de motos vendues par l'industrie chinoise pendant le mois, cela représente environ 63,6 %.

Et si l'on isole les deux-roues, le phénomène devient encore plus spectaculaire. La Chine en a vendu 1 863 800 en août et en a exporté 1 278 700. Soit environ 68,6 %. Près de sept deux-roues chinois vendus sur dix ont donc pris la direction d'un marché étranger.

Surtout, la valeur augmente plus vite que les volumes

Les 1,337 million de motos exportées en août représentent 945 millions de dollars. En volume, la croissance atteint 18,97 %. En valeur, elle grimpe à 24,49 %. La valeur moyenne approximative par unité exportée ressort ainsi autour de 707 dollars, contre environ 676 dollars un an auparavant.

Cela ne signifie évidemment pas que la Chine serait soudainement devenue un exportateur essentiellement premium. Une immense partie de sa production reste constituée de machines économiques destinées notamment aux marchés émergents. Mais la progression plus rapide de la valeur que des volumes constitue un signal : le mix exporté s'enrichit progressivement. Et une autre statistique vient renforcer cette lecture.

Les plus de 250 cc bondissent de presque 50 %

En août, les ventes chinoises de motos de plus de 250 cc ont atteint 126 600 unités. C'est 49,82 % de plus qu'en août 2025. Leur production a même progressé de 54,99 %. Sur les huit premiers mois de 2026, 734 200 motos de plus de 250 cc ont été vendues, soit une progression plus modérée de 8,8 %.

Il faut donc éviter de transformer l'explosion d'août en tendance annuelle de +50 %. Mais la direction industrielle est difficile à ignorer. La Chine n'entend plus limiter sa compétitivité aux petites cylindrées utilitaires. Ses constructeurs investissent désormais les moyennes et grosses cylindrées, l'électronique, les équipements sophistiqués et des architectures moteur autrefois réservées aux constructeurs japonais ou européens.

Plus de dix millions de motos déjà exportées

Et août n'est pas un accident statistique. Entre janvier et août 2026, l'industrie chinoise a vendu 16,394 millions de motos, soit +13,23 % sur un an. Sur ce total, 10,294 millions ont été exportées, +17,77 %. Là encore, pratiquement 63 % des volumes quittent donc le pays. La valeur des motos complètes exportées atteint déjà 7,131 milliards de dollars, en progression de 23,04 %. Une nouvelle fois, l'argent progresse sensiblement plus vite que le nombre de machines.

Et parmi les dix entreprises réalisant la plus forte valeur à l'export apparaissent désormais CFMoto et QJMotor, aux côtés de géants chinois historiquement beaucoup plus tournés vers les gros volumes.

La véritable offensive chinoise se joue désormais hors de Chine

Pendant longtemps, la puissance motocycliste chinoise pouvait être relativisée par la taille gigantesque de son marché intérieur et par une production concentrée sur les petites cylindrées.

Ces deux arguments deviennent progressivement moins pertinents.

Près des deux tiers des motos vendues par l'industrie chinoise partent désormais à l'étranger. Les exportations progressent plus rapidement que les ventes domestiques. Leur valeur augmente plus rapidement encore que leur volume. Et parallèlement, les cylindrées supérieures à 250 cc prennent de l'importance.

La question n'est donc plus vraiment de savoir si les constructeurs chinois veulent conquérir les marchés étrangers. Avec plus de dix millions de motos exportées en huit mois, cette conquête a déjà commencé.

Reste désormais la question beaucoup plus intéressante pour l'Europe : jusqu'où cette puissance industrielle pourra-t-elle remonter en gamme et venir chercher les constructeurs japonais et européens sur leurs segments les plus rentables ?