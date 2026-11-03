Royal Enfield s’encanaille avec la Continental GT 750
On monte en cylindrée chez Royal Enfield. Après l’Himalayan, c’est au tour de la Continental GT d’être déclinée en 750 cc.
Si vous aimez les café-racer, vous avez de fortes chances de tomber sous le charme de la Continental GT, en particulier, maintenant qu’elle reçoit une motorisation plus « puissante ». Toutefois, quand on parle de puissance chez Royal Enfield, il ne faut pas s’enflammer car celles-ci restent toujours très raisonnables.
Ainsi, la Continental GT 750 est désormais animée par un moteur bicylindre parallèle de 743 cm3, à refroidissement par air et huile qui offre 55 chevaux à 7 000 trs/min et 63 Nm de couple maxi à 5 000 trs/min.
Le poste de pilotage se compose d’un tableau de bord hybride constitué de deux cadrans intégrant
des affichages TFT.
La Continental GT 750 sera proposée en deux versions : sans carénage et avec carénage. Si la version sans carénage reste fidèle à la silhouette caractéristique de la GT, la variante carénée, qui adopte un tête de fourche à la forme classique des sportives des années/70 possède une position de guidon plus basse, favorisant une posture de conduite davantage orientée vers la sportivité. Cette version semi-carénée se caractérise également par un capot de selle passager et des plaques au niveau des carters.
Cette Continental GT 750 sera déclinée en trois coloris — « Red Line », « TT Blue » et « Master Clean », des teintes présentes sur les deux versions. Les tarifs ne sont pas encore connus pour l’instant. La commercialisation interviendra courant 2027. Reste à savoir maintenant si elle cohabitera avec la 650, mais il y a peu de chances.
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