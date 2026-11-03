Si vous aimez les café-racer, vous avez de fortes chances de tomber sous le charme de la Continental GT, en particulier, maintenant qu’elle reçoit une motorisation plus « puissante ». Toutefois, quand on parle de puissance chez Royal Enfield, il ne faut pas s’enflammer car celles-ci restent toujours très raisonnables.

Ainsi, la Continental GT 750 est désormais animée par un moteur bicylindre parallèle de 743 cm3, à refroidissement par air et huile qui offre 55 chevaux à 7 000 trs/min et 63 Nm de couple maxi à 5 000 trs/min.

Le poste de pilotage se compose d’un tableau de bord hybride constitué de deux cadrans intégrant

des affichages TFT.

La Continental GT 750 sera proposée en deux versions : sans carénage et avec carénage. Si la version sans carénage reste fidèle à la silhouette caractéristique de la GT, la variante carénée, qui adopte un tête de fourche à la forme classique des sportives des années/70 possède une position de guidon plus basse, favorisant une posture de conduite davantage orientée vers la sportivité. Cette version semi-carénée se caractérise également par un capot de selle passager et des plaques au niveau des carters.

Cette Continental GT 750 sera déclinée en trois coloris — « Red Line », « TT Blue » et « Master Clean », des teintes présentes sur les deux versions. Les tarifs ne sont pas encore connus pour l’instant. La commercialisation interviendra courant 2027. Reste à savoir maintenant si elle cohabitera avec la 650, mais il y a peu de chances.