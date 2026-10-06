On l’attendait, la voilà enfin sous une forme quasi définitive.

Après avoir bousculé le segment des petits trails baroudeurs avec la 411 puis franchi un cap avec la 450 et sa nouvelle plateforme Sherpa à refroidissement liquide, Royal Enfield s’attaque cette fois aux gros morceaux du marché mid-size. L’objectif ? Aller chasser sur les terres des Yamaha Ténéré 700 et autres Honda Transalp 750.

La réponse s’appelle, logiquement, Himalayan 750.

La plus grosse des Himalayan jamais produite sera présentée en novembre pour une arrivée sur le marché en 2027.

En attendant sa présentation officielle, le trail indien a été aperçu dans deux déclinaisons distinctes. Deux des motos sont équipées de roues à rayons et d’une fourche avant conventionnelle (protégée par des soufflets), tandis que la troisième adopte une configuration clairement orientée vers la route.

Cette dernière est dotée de roues à rayons et de pneus plus adaptés à cet usage, ainsi que d’une fourche avant inversée. Dans tous les cas, les trois modèles sont équipés d’un mono-amortisseur arrière central pour compléter le système de suspension.

Enfin, elles partagent toutes le même système de freinage, composé d’un double disque à l’avant et d’un troisième disque sur la roue arrière. Toutefois, les étriers de frein ByBre avant ne semblent pas non plus identiques. On distingue des différences entre ceux choisis pour la version routière de la Himalayan 750 et ceux qui équipent les variantes davantage orientées vers l’aventure.

Au cœur du châssis, la firme indienne s’appuie sur la base mécanique bien connue de ses 650 (Interceptor, Continental GT, Super Meteor), mais revoit sa copie avec une cylindrée qui grimpe autour des 750 cm³. Si les chiffres officiels restent encore sous clé, la puissance devrait franchir la barre des 50 à 60 chevaux.

Elle intégrera également des équipements inédits pour la marque, tels que l’accélérateur électronique (« ride-by-wire ») ou le régulateur de vitesse.

La présentation officielle de la moto est attendue pour les prochaines semaines, notamment lors du salon EICMA qui se tiendra à Milan au début du mois de novembre.